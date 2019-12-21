закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: Плакат Алеся Марочкина против «главного интегратора»

1
  • 21.12.2019, 15:01
  • 1,106
Фотофакт: Плакат Алеся Марочкина против «главного интегратора»
Фото: «Белсат»

Участники митинга могут оставить свои отзывы о Лукашенко.

На акции в защиту независимости выступил известный белорусский худождник Алесь Марочкин:

- Призываю людей не быть в стороне от той измены, которую Лукашенко совершает а Питере. Он разбивал когда-то стакан об пол в Кремле, и продолжает предавать Беларусь и сейчас

Художник показал картину, где нарисован Лукашенко, разбивающий стакан, и написано «убийца». Люди скандируют «Ганьба!» Участники митинга могут оставить свои отзывы о «главном интеграторе» прямо на картине.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.

Фото: «Белсат»

популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников