Фотофакт: Плакат Алеся Марочкина против «главного интегратора» 1 21.12.2019, 15:01

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Фото: «Белсат»

Участники митинга могут оставить свои отзывы о Лукашенко.

На акции в защиту независимости выступил известный белорусский худождник Алесь Марочкин:

- Призываю людей не быть в стороне от той измены, которую Лукашенко совершает а Питере. Он разбивал когда-то стакан об пол в Кремле, и продолжает предавать Беларусь и сейчас

Художник показал картину, где нарисован Лукашенко, разбивающий стакан, и написано «убийца». Люди скандируют «Ганьба!» Участники митинга могут оставить свои отзывы о «главном интеграторе» прямо на картине.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции в защиту независимости на Октябрьской площади.