закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

B Минске заработали елочные базары

1
  • 21.12.2019, 15:15
B Минске заработали елочные базары
Фото: tut.by

Журналисты узнали цены на елки и сосны.

В пятницу днем, в первый день работы елочных базаров, журналисты kp.by отправились на улицу Багратиона, где продают елки из лесхоза.

- А скидку сделаете? - просит мужчина, забирающий елку в горшке. - Как первому покупателю…

- Так вы уже 19-й! - а это только пару часов, как открылся базар.

Елки и сосны продают в горшках и без. До метра - 15 рублей, от метра до двух - 21 рубль, от двух до трех - 27 рублей.

В горшке от 27 до 45 рублей.

Фото: kp.by

- Если верхушку отрезать, эта будет до двух, - продавцы удивительно честны в ответах о размере деревьев.

- А в прошлом году наша елка даже до Нового года даже не достояла, - грустит покупательница, которая дала базару лесхоза второй шанс.

- Да, был там нюансик один, но мы про него вам не скажем, - с каждым предложением продавцы все честнее. - Но в этом году будет лучше!

И пока из динамика мобильного телефона «звенит январская вьюга», секретами создания новогодней атмосферы делится художник Юрий Адамович.

Фото: kp.by

- Чем больше елка, тем больше запаха! Вот я и беру побольше: комната 25 метров, потолки высокие, - Юрий уже выбрал дерево. - Пахнут они хорошо! А искусственная - это не елка, это так! То же самое, что нюхать цветы через противогаз. У вас, кстати, статья была на днях, что производить искусственные елки для экологии хуже, чем рубить живые.

Любителей огромных елок оказывается неожиданно много. Александра с мужем и дочкой Варварой тоже выбирает дерево под три метра. Рост Вари, кстати, 83 см. Такая вот елочка - три с половиной Вари.

Фото: kp.by

- В детстве проще было - пошли с папой в лес и срубили! - рассказывает еще одна покупательница, довольная и елкой, и ценами. - А то вчера сходила на базар глянуть елки. Так там в пуп мне дышит елочка, а стоит 65 рублей! Норвежская, говорят.

В ближайшие дни по городу начнет работать много частных елочных базаров, цены там, вероятно, будут выше, чем на базаре лесхоза.

Фото: kp.by

О том, как ухаживать за елкой, у всех советы стандартные: вода, аспирин, сахар… Но есть и люди, которые особенно ласково относятся к деревьям.

- Елочка должна отдохнуть, - говорит Наталья. - Сначала мы ставим ее в водичку, поливаем и иногда брызгаем водой. И всегда говорим ей: «Спасибо, что у нас в доме есть такая елка!» Дня три постоит, адаптируется у нас дома, а только потом будем украшать.

Фото: kp.by

- Аспирин, говорите? Сахар? - поддерживает разговор еще один покупатель. - Водки ей налейте!


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников