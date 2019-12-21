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Вячеслав Сивчик: Мир отозвался, у нас появились союзники

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  • 21.12.2019, 15:18
Вячеслав Сивчик: Мир отозвался, у нас появились союзники
Фото: «Наша Ніва»

На белорусов сейчас смотрит весь мир.

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик выступил на акции в защиту независимости Беларуси:

- Сегодня здесь собрались белорусы и нас видит весь мир. Плохо, что подписали 28 дорожных карт, но мы показали всему миру, кто враги Беларуси - это путинская Россия и холуйский режим Лукашенко. И у нас появился шанс.

Мир отозвался, у нас появились союзники. Это - страны Восточной Европы. И сейчас будет не так, как 100 лет назад: мы уже не будем одни и не потеряем независимость.

Я хочу обратиться к молодежи: многие из вас не знают другой власти, кроме Лукашенко, но надо выйти из этого ярма. Дрозды привыкли жить роскошно и не хотят давать нам свободы, мы должны сами ее взять. И это - задача нашей молодежи.

Нам - жить на святой белорусской земле. Верю в молодежь. Сегодня Беларусь - как волат, который сидит в цепях. Наша задача - порвать эти цепи. А это можно сделать только на улице.

Я призываю молодежь выходить на улицы, когда снова встретятся эти 2 страшных человека - Путин и Лукашенко".

Сивчик пригласил всех на День Воли 25 марта в 18.00.

"Верю в вас, верю в Бога, верю в Беларусь и нашу победу!", - добавил политик.


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