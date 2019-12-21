закрыть
21 декабря 2019, суббота, 15:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Антизападная пропаганда пробуксовывает»

  • 21.12.2019, 15:25
«Антизападная пропаганда пробуксовывает»

Россияне начали заметно лучше относиться к США и ЕС.

Почти половина – 47% – россиян стали положительно относиться к США, свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Левада-центром. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года, что близко к «пиковым» значениям, зафиксированным в конце 2013 года, отмечают социологи, пишет «Голос Америки».

Число позитивно относящихся к Евросоюзу достигло 52%.

Количество опрошенных, негативно относящихся к США и ЕС, снизилось. Если в мае 2018-го отрицательно воспринимали США 69% граждан, то в ноябре нынешнего года таких набралось всего 41%. Доля плохо относящихся к Евросоюзу также уменьшилась с 55 до 34%.

Журналисты попросили прокомментировать результаты исследования директора Левады-центра, доктора философских наук Льва Гудкова.

- В чем, по-вашему, причина происходящего? Вроде бы видимых изменений к лучшему в двусторонних отношениях не произошло.

- Тут нельзя все свести к какому-то одному объяснению. Думаю, что главная причина изменений кроется в усталости основной массы населения от конфронтации, навязчивой пропаганды, нагнетании напряженности. К этому, разумеется, добавляется недовольство сложившимся положением дел внутри страны. Доходы граждан либо снижаются, либо не растут, экономическое положение явно не будет улучшаться в ближайшее время. Все это люди хорошо понимают, и на этом фоне у них возникает сильное раздражение против официальной линии, направленной на конфронтацию с Западом, Евросоюзом и США, на увеличение военных расходов в ущерб социальной политике, развитию инфраструктуры в стране. Сюда же стоит отнести деградацию медицины, образования и прочее. Люди хотят определенной стабильности, нормализации обстановки на международной арене. В этом контексте восстанавливается прежний позитивный образ западных развитых стран.

- Можно ли считать это наметившимся трендом?

- Это весьма устойчивый тренд. Он продолжается уже несколько лет. Просто раньше это не так бросалось в глаза. А вот после протестных выступлений прошлого года и демонстраций (в Москве) нынешним летом все стало более очевидным, явным. На то, что это процесс не случайный, а устойчивый, показывают и наши данные. Всплеск позитивного отношения (к ЕС и США) произошел в прошлом году. Пропаганда постаралась его нейтрализовать. Но это принесло лишь временный успех. Хотя пропаганда, особенно на федеральных телевизионных каналах прилагает прежние усилия, демагогия в этом смысле ничуть не слабеет и не меняет своего характера, но действенность ее падает, и это очень заметно. Антизападная пропаганда пробуксовывает. Как предварительный итог, если внимательно посмотреть, то начиная с 2015 года – нижней точки позитивного отношения к США и Евросоюза – отношение к ним улучшилось в два с лишним раза. Суммарно это превосходит остаточное негативное отношение. Так что налицо медленно растущий, однако устойчивый тренд.

- И последовательная санкционная политика США не мешает его устойчивости?

- Официальная кремлевская пропаганда старается всячески принизить эффект воздействия новых санкций, уменьшить их значимость. Они уже воспринимаются как некое рутинное событие. Никакого дополнительного эффекта это не дает. А вот нарастающее раздражение и недовольство как внутренней, так и внешней политикой, что становится все более заметно, в свою очередь, гасит воздействие пропаганды. Люди от нее устали. Нельзя бесконечно эксплуатировать одну и ту же тему.

- А события вроде визита Лаврова в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео как-то сказываются на мнении россиян?

- Нет, это остается почти без внимания у основной части респондентов. Отдельные события, к тому же не принесшие конкретных достижений и слабо прокомментированные в российских СМИ, существенного эффекта не несут. Как правило, люди оставляют их без внимания. Срабатывают другие факторы, о которых я упомянул выше.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников