«Антизападная пропаганда пробуксовывает» 21.12.2019, 15:25

Россияне начали заметно лучше относиться к США и ЕС.

Почти половина – 47% – россиян стали положительно относиться к США, свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного Левада-центром. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года, что близко к «пиковым» значениям, зафиксированным в конце 2013 года, отмечают социологи, пишет «Голос Америки».

Число позитивно относящихся к Евросоюзу достигло 52%.

Количество опрошенных, негативно относящихся к США и ЕС, снизилось. Если в мае 2018-го отрицательно воспринимали США 69% граждан, то в ноябре нынешнего года таких набралось всего 41%. Доля плохо относящихся к Евросоюзу также уменьшилась с 55 до 34%.

Журналисты попросили прокомментировать результаты исследования директора Левады-центра, доктора философских наук Льва Гудкова.

- В чем, по-вашему, причина происходящего? Вроде бы видимых изменений к лучшему в двусторонних отношениях не произошло.

- Тут нельзя все свести к какому-то одному объяснению. Думаю, что главная причина изменений кроется в усталости основной массы населения от конфронтации, навязчивой пропаганды, нагнетании напряженности. К этому, разумеется, добавляется недовольство сложившимся положением дел внутри страны. Доходы граждан либо снижаются, либо не растут, экономическое положение явно не будет улучшаться в ближайшее время. Все это люди хорошо понимают, и на этом фоне у них возникает сильное раздражение против официальной линии, направленной на конфронтацию с Западом, Евросоюзом и США, на увеличение военных расходов в ущерб социальной политике, развитию инфраструктуры в стране. Сюда же стоит отнести деградацию медицины, образования и прочее. Люди хотят определенной стабильности, нормализации обстановки на международной арене. В этом контексте восстанавливается прежний позитивный образ западных развитых стран.

- Можно ли считать это наметившимся трендом?

- Это весьма устойчивый тренд. Он продолжается уже несколько лет. Просто раньше это не так бросалось в глаза. А вот после протестных выступлений прошлого года и демонстраций (в Москве) нынешним летом все стало более очевидным, явным. На то, что это процесс не случайный, а устойчивый, показывают и наши данные. Всплеск позитивного отношения (к ЕС и США) произошел в прошлом году. Пропаганда постаралась его нейтрализовать. Но это принесло лишь временный успех. Хотя пропаганда, особенно на федеральных телевизионных каналах прилагает прежние усилия, демагогия в этом смысле ничуть не слабеет и не меняет своего характера, но действенность ее падает, и это очень заметно. Антизападная пропаганда пробуксовывает. Как предварительный итог, если внимательно посмотреть, то начиная с 2015 года – нижней точки позитивного отношения к США и Евросоюза – отношение к ним улучшилось в два с лишним раза. Суммарно это превосходит остаточное негативное отношение. Так что налицо медленно растущий, однако устойчивый тренд.

- И последовательная санкционная политика США не мешает его устойчивости?

- Официальная кремлевская пропаганда старается всячески принизить эффект воздействия новых санкций, уменьшить их значимость. Они уже воспринимаются как некое рутинное событие. Никакого дополнительного эффекта это не дает. А вот нарастающее раздражение и недовольство как внутренней, так и внешней политикой, что становится все более заметно, в свою очередь, гасит воздействие пропаганды. Люди от нее устали. Нельзя бесконечно эксплуатировать одну и ту же тему.

- А события вроде визита Лаврова в США и его встречи с президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео как-то сказываются на мнении россиян?

- Нет, это остается почти без внимания у основной части респондентов. Отдельные события, к тому же не принесшие конкретных достижений и слабо прокомментированные в российских СМИ, существенного эффекта не несут. Как правило, люди оставляют их без внимания. Срабатывают другие факторы, о которых я упомянул выше.