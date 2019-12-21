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Участник акции за независимость - Лукашенко: К твоему титулу скоро добавится еще одна буква «п»

  • 21.12.2019, 15:30
Участник акции за независимость - Лукашенко: К твоему титулу скоро добавится еще одна буква «п»
Фото: «Наша Ніва»

На акцию приехало много людей из регионов.

В Минске проходит новая акция за независимость Беларуси. Во время акции работает "свободный микрофон". Слово взяли представители регионов:

"Народ Рима когда-то выгнал царя Тарквиния Гордого и возникла новая форма власти - республика. Но какая у нас сейчас республика? Я обращаюсь к Лукашенко: к твоему титулу скоро добавится еще одна буква "п" - последний президент Беларуси. Ну, перестань ты ползать уже в эту Россию. Не будет Беларуси - ты и твои чиновники станете мусором, станете позором!", - говорит представитель движения "За Свободу" из Солигорска Владимир Шило.


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