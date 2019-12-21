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В воскресенье днем будет до +10°С

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  • 21.12.2019, 15:32
В воскресенье днем будет до +10°С

Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 декабря.

21 декабря погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, сообщает Гидромет.

Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +3..+8°С, по юго-западу до +10°С. Атмосферное давление будет активно падать.

22-23 декабря погоду в стране обусловят атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юго-запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +3..+10°С.


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