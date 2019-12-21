Блогер «Серый кот»: Надо создавать активность в регионах
- 21.12.2019, 16:09
Хватит, чтобы вышло 3,5%, для Беларуси это 300 тысяч человек - и ситуация поменяется.
На новой акции за независимость Беларуси выступил Дмитрий Козлов из Орши, известный, как блогер «Серый кот»:
- Надо отрывать задницы от диванов - тогда все поменяется. Хватит, чтобы вышло 3,5%, для нас это 300 тысяч человек - и ситуация поменяется.
Поэтому надо создавать активность в регионах. Проводить подобные акции и в других городах, поднимать людей, а не сидеть с чипсами возле монитора. Народ должен выйти, поменять власть и контролировать ее потом, - сказал «Серый кот».