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Блогер «Серый кот»: Надо создавать активность в регионах

  • 21.12.2019, 16:09
Блогер «Серый кот»: Надо создавать активность в регионах
ФОТО: «НАША НІВА»

Хватит, чтобы вышло 3,5%, для Беларуси это 300 тысяч человек - и ситуация поменяется.

На новой акции за независимость Беларуси выступил Дмитрий Козлов из Орши, известный, как блогер «Серый кот»:

- Надо отрывать задницы от диванов - тогда все поменяется. Хватит, чтобы вышло 3,5%, для нас это 300 тысяч человек - и ситуация поменяется.

Поэтому надо создавать активность в регионах. Проводить подобные акции и в других городах, поднимать людей, а не сидеть с чипсами возле монитора. Народ должен выйти, поменять власть и контролировать ее потом, - сказал «Серый кот».


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