«Белорусы в истории побеждали не количеством, а силой духа, интеллектом и мужеством» 1 21.12.2019, 16:26

ФОТО: TUT.BY

Участник акции за независимость со сцены обратился к молодежи.

В Минске сегодня прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.

- Белорусы в истории побеждали не количеством, а силой духа, интеллектом и мужеством. Вспомните, битву под Грюнвальдом и Оршей. Тогда наши предки меньшими силами побороли орду, которая пришла с Востока.

Обращаюсь к молодежи: помните о героях Кастуся Калиновского, им было по 20-30 лет. Они вышли сражаться за свободу, а в 1990-м мы в меньшинстве провозгласили независимость Беларуси.

Помним, что за нами правда. Верю в нашу победу, потому что мы побеждаем не массой, а правдой, а правда - за нами, - сказал со сцены молодой человек по имени Игорь.