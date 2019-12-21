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«Адские санкции» против России вступили в силу: что это значит

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  • 21.12.2019, 16:31
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«Адские санкции» против России вступили в силу: что это значит

Строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» должно быть немедленно остановлено.

Новые санкции США 2019 против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток вступили в силу. Таким образом, компании, которые ведут их прокладку, должны немедленно прекратить строительство. Об этом сообщило Министерство финансов США, пишет «Главред».

Адские санкции – Северный поток 2 и Турецкий поток

В документе говорится, что компании, которые принимали участие в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства Северного потока-2 и Турецкого потока должны немедленно прекратить строительство. Требование касается компаний, "которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда". Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них".

Исключения для немедленного прекращения строительства касаются лишь случаев, когда прекращение работы потребует некоторого времени "для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от значительного ущерба".

В течение 60 дней Госсекретарь и министр финансов США должны представить профильным комитетам конгресса свои предложения о том, в отношении каких компаний и лиц необходимо ввести санкции.

Сообщается также, что под новые санкции США 2019 попадет швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem. Кроме того, санкции ударят по представителям и компаниям из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены в том числе и санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

Также стало известно, что швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода Северный поток-2, приостановила работу над проектом.


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