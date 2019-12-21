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Фотофакт: 91-летний участник акции выступает против «интеграции» с Россией

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  • 21.12.2019, 16:41
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Фотофакт: 91-летний участник акции выступает против «интеграции» с Россией
Фото: «Радыё Свабода»

В акциях за независимость Беларуси принимают участие люди разных возрастов.

Сегодня в Минске прошла новая акция за независимость Беларуси. На Октябрьской площади протестовали против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.

91-летний участник акции вышел выразить свое негативное мнение за поводу «углубленной интеграции», передает Радыё Свабода».

Вчера, 20 декабря 82-летний участник протестов Ян Гриб рассказал, как готов защищать независимость.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

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