Фотофакт: 91-летний участник акции выступает против «интеграции» с Россией

Фотофакт: 91-летний участник акции выступает против «интеграции» с Россией2
- 21.12.2019, 16:41
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В акциях за независимость Беларуси принимают участие люди разных возрастов.
Сегодня в Минске прошла новая акция за независимость Беларуси. На Октябрьской площади протестовали против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.
91-летний участник акции вышел выразить свое негативное мнение за поводу «углубленной интеграции», передает Радыё Свабода».
Вчера, 20 декабря 82-летний участник протестов Ян Гриб рассказал, как готов защищать независимость.