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«Проблема в конкретном месте – приемной ФСБ на Лубянской площади»

  • 21.12.2019, 16:55
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«Проблема в конкретном месте – приемной ФСБ на Лубянской площади»

Оперативник полиции Израиля прокомментировал действия ФСБ во время стрельбы 19 декабря.

Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу, предположительно, из автомата, у здания ФСБ на Лубянке, пишет «Настоящее время».

Погибли два человека: сотрудник ГИБДД – на месте происшествия, раненый сотрудник ФСБ скончался позже в больнице. Еще четверо пострадали. Нападавший был убит недалеко от здания спецслужбы. В момент стрельбы президент России Путин был в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь работников спецслужб в День работника органов безопасности (ФСБ, СВР и ФСО России), сам профессиональный праздник отмечается 20 декабря.

С точки зрения практики работы иностранных спецслужб действия спецназа и поведение сотрудников ФСБ вписываются в общепринятые правила, говорит Сергей Мигдал, бывший офицер-оперативник международного управления полиции Израиля. Но есть принципиальные отличия:

— Естественно, когда начинается такое событие, все должны работать по заранее подготовленному плану. Но чтобы этот план привести в жизнь, а именно: перекрыть вокруг улицы, обезопасить граждан – отвести ни в чем неповинных обычных граждан в сторону от опасности подальше, ввести в действие спецназ, если есть заложники, привезти специалистов по переговорам с похитителями, с теми, которые удерживают заложников, – на все это нужно время.

То есть все равно первое быстрое реагирование ложится на плечи местной полиции, патрульно-постовой службы, дорожной полиции, потому что она находится на дорогах и зачастую на автомобилях и мотоциклах, быстрее всего доезжает.

В Израиле, например, любой постовой полицейский и полицейские дорожной службы, который в обычное время занимается поимкой нарушителей правил движения, у них есть в багажниках автоматическое оружие, они проводят специальные тренировки, чтобы первыми реагировать на любую такую акцию с подозрением на теракт. И зачастую они вступают в бой и уничтожают террориста до того, как подъехали специалисты – антитеррористический спецназ и прочие организации с громкими названиями.

— Понимаете, какая штука: человек начинает стрелять, люди начинают бежать. Он в это время забирает в жертвы только те цели, которые, он считает, подходят под какое-то – что? Под описание, под что?

— Может быть, он пользовался каким-то своим личным опытом. Наверное, когда заходишь в такого рода учреждения, понятно, кто люди, которые там работают, это, наверное, видно. Есть охрана, есть какие-то люди, которые там принимают посетителей, есть какие-то местные служащие, которые входят и выходят. Их, я думаю, сравнительно легко отличить, а уж тем более легко догадаться на улице, кто является полицейскими патрульно-постовой службы или госавтоинспекции.

Есть такое понятие, как lockdown, которое означает, что все офисы, общественные здания как в точке события, так и вокруг него закрываются. Никому не разрешается ни входить, ни выходить. Перекрываются улицы вокруг, тротуары и так далее. Надо еще раз понимать, что точно неизвестно, какие порядки в этой конторе, но ясно, что большая проблема в этом месте конкретном, потому что оно очень уязвимое. Как я понимаю, речь идет о приемной ФСБ на Лубянской площади. Это достаточно необычное место.

Например, в Израиле есть служба безопасности – Шабак или Шин-бет, есть внешняя разведка – Моссад. Там никаких приемных общественных нет, вот так ты не подойдешь. Это огороженные огромные территории, которые не находятся в центре города, которые вокруг патрулируются машинами, спецпатрулями.

— То есть человек, который там окажется с автоматом или без, сам по себе вызывает подозрение?

— Даже одетый в куртке закрытой и с капюшоном или просто прогуливающийся – к нему по опыту через полторы минуты подъедет на джипе патруль с автоматами в окне, и могут его запросто положить лицом вниз, даже если он просто затерявшийся турист.


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