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Фристайлистка Александра Романовская взяла серебро на этапе Кубка мира

  • 21.12.2019, 17:01
Фристайлистка Александра Романовская взяла серебро на этапе Кубка мира
Александра Романовская

Антон Кушнир дебютировал в роли тренера.

Действующая чемпионка мира в лыжной акробатике белоруска Александра Романовская на старте сезона 2019/20 выиграла серебряную медаль этапа Кубка мира в китайском Шимао-Лотус-Маунтин, пишет tut.by.

Романовская финишировала с результатом 93,44 балла. Она пропустила вперед лишь китаянку Ксю Ментао (105,53), ставшую обладательницей Малого хрустального глобуса в прошлом сезоне. В этот раз и Саша, и Ксю в финале 2 выполнили одинаковый прыжок — бланж-винт-винт. Итоговая сумма баллов у Саши получилась ниже, чем у соперницы, из-за ошибки на приземлении.

Олимпийские чемпионки из Беларуси Алла Цупер и Анна Гуськова оказались за пределами призовой тройки. Алла стала 5-й (74,24), а Анна — 11-й (55,75). В финал 1 обе зашли с двойными прыжками, и на этой стадии Аня допустила ошибку перед приземлением. Алла же прошла в финал 2, после чего ее прыжку не хватило сложности для борьбы за подиум.

В мужской части соревнований лучшим среди белорусов оказался Максим Густик (108,54), он — 4-й. Павел Дик показал 13-й результат (98,94), Дмитрий Мазуркевич — 17-й (73,89). Победу одержал китаец Ци Гуанпу (130,77).

Отметим, что Алла Цупер и Анна Гуськова оправились после травм, и их появление на склоне Шимао-Лотус-Маунтин стало первым после олимпийского сезона 2018 года.

Лидер мужской сборной Беларуси Станислав Гладченко после прошлогоднего повреждения набирает форму по индивидуальной программе. Сейчас он находится на сборах в Финляндии и готовится под управлением главного тренера команды Николая Козеко. Соответственно, в Шимао-Лотус-Маунтин белорусы выступили без Козеко.

Кроме того, Шимао-Лотус-Маунтин — первый вызов в тренерской карьере нашего олимпийского чемпиона Антона Кушнира. В межсезонье он стал консультировать сборную Казахстана, в составе которой в этот раз лучше всех выступила Жанбота Алдабергенова, она — 4-я (80,91). Антон находился на склоне и фактически выполнял функции основного тренера казахстанской команды.


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