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Трамп подписал закон о создании Космических войск

  • 21.12.2019, 17:12
Трамп подписал закон о создании Космических войск

Это первый новый род войск в армии Соединённых Штатов с 1947 года.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, один из пунктов которого предусматривает создание Космических войск страны. Это первый новый род войск в армии Соединённых Штатов с 1947 года, когда были созданы Военно-воздушные силы, напоминает CNN (перевод - «Радио Свобода»).

Командующим новыми войсками назначен генерал Джон Реймонд. В Космические войска будут переведены до 15 тысяч человек из ВВС. В августе, выступая на официальной церемонии в Белом доме, Трамп объяснял создание нового рода войск тем, что недруги США милитаризируют орбиту Земли.

"Возможность свободно действовать в космосе позволит нам обнаруживать и уничтожать любые ракеты, выпущенные против Соединенных Штатов", – цитировал президента "Голос Америки". Предполагается, что Космические войска разместятся на шести базах. Четыре из них будут размещены в Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.


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