Павел Северинец: Как только Путин и Лукашенко снова встретятся - будут новые протесты 21.12.2019, 17:19

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Политик подвел итоги сегодняшней акции против «интеграции» с РФ.

Одого из лидеров Белорусской христианской демократии Павла Северинца подвел итоги сегодняшней акции за независимость Беларуси:

- Сегодня был особенный формат акции - именно в виде митинга. Нужно держать информационное напряжение. Мы намерены разрабатывать новые формы протеста и улучшать акции. Как только Путин и Лукашенко снова встретятся - будут новые протесты. Нужно быть готовыми! В деле защите независимости все только начинается.

Призываем людей, в том числе и в регионах, поддерживать протестное движение и следить за ситуацией. 26 декабря в 12.00 пройдет совещание по новым формам протестов.