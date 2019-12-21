Укладчик «Северного потока» приостановил строительство 6 21.12.2019, 17:23

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Фото: vedomosti.ru

Этого потребовали США.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США, передает русская служба ВВС.

"В ожидании принятия Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода "Северный поток-2". Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера", - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

О решении властей США внести в оборонный бюджет страны санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" стало официально известно в середине декабря. Бюджет был утвержден конгрессом - и заявление Allseas появилось примерно за полчаса до того, как документ подписал и президент США Дональд Трамп.

После того как стало известно о подписании закона, министерство финансов США объявило, что санкции против газопроводов вступили в силу - и потребовал немедленно прекратить укладку труб.

В новом законопроекте прописаны только санкции в отношении компаний, вовлеченных в строительство и работу российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Но и они вводятся в более мягком виде, чем ранее предлагали сенаторы.

Россия и Китай в документе названы "стратегическими соперниками" США, "пытающимися подорвать мировой порядок и получить влияние", а Северная Корея отнесена к разряду "других угроз".

Одним из поводов к введению санкций авторы законопроекта называли вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп.

"Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций", - заявил в субботу МИД РФ.

"С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников", - указывается в заявлении.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток трубопроводов протяженностью 1230 км каждый. Он готов примерно на 87%, рассказал старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов (то есть остается уложить примерно 300 км).