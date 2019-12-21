Фотофакт: Белорусов шокировало «мастерство» сантехников и проектировщиков 2 21.12.2019, 17:36

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О том, как не стоит делать.

Новая порция «шедевров» от строителей, дорожников и проектировщиков, которые попали в кадр читателей tut.by. В этот раз много поучительных историй, как не стоит делать, чтобы люди не показывали на вас пальцем.

Витебск, улица Правды, 41, корпус 5. Любопытный вариант модернизации системы отопления в подъезде. Сварщик, видимо, творческая личность. Автор сообщения иронизирует: «Он художник, он так видит». Мы же видим в этом драму: нормального радиатора не нашлось, поэтому пришлось «колхозить» с полотенцесушителем.

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Диагональный монтаж отопительного оборудования. А что, так разве можно было?

Фото: REALTY.TUT.BY

Минск, улица Есенина, между домами № 107 и 111 вытоптана тропа к остановке. Судя по тротуарной плитке, которая обрывается на полпути, у проектировщиков было желание довести ее до остановки. Но по каким-то причинам строительство остановилось (причем давно). Люди пишут, что ходить по этой тропе, мягко говоря, неудобно.

Фото: REALTY.TUT.BY

Стадион «Торпедо» в Могилеве. Здесь строители снова отличились: залили из бетона новые ступеньки… с препятствием. Тянет на звание «шедевр года»?

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Минск, улица Воронянского, 52. Вот таким чудесным зеленым островком посреди болота выглядит детская площадка. Вот только как на этот остров попасть?

Фото: REALTY.TUT.BY

Минск, проспект Независимости, 103. Как мы ни рассматривали это фото, но так и не смогли понять задумки проектировщиков.

Фото: REALTY.TUT.BY

Мозырь, улица Мира, напротив городской больницы. Подъем к пешеходному переходу через дорогу. Люди пишут, что перила здесь исправно красят каждый год, а сделать ступеньки не могут. При подъеме спотыкаешься о высоченную последнюю «ступеньку» и падаешь прямо на проезжую часть. А о безбарьерной среде и говорить не приходится.

Фото: REALTY.TUT.BY

В переулке Уральском в Минске зима уже наступила. Солью, по крайней мере, уже везде посыпали. Густо.

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Состояние подходов к контейнерной площадке домов № 18, 20, 22 по улице Калинина в Минске. Люди пишут, что о приведении территории в «проходимое» для жителей состояние просили администрацию Первомайского района неоднократно: «отписками можно замостить дорогу, а результат тот же».

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Картину «грязью» дополняет «живописный уголок» стройплощадки СУ-117, расположенной напротив дома № 20.

Фото: REALTY.TUT.BY

Боровляны, улица 40 лет Победы, 10. На фото четвертый подъезд. Чтобы войти в него, надо сначала разуться. На все обращения в местный ЖКХ — один ответ: «В следующем году при наличии финансирования проблема подтопления подъезда будет решаться». Но финансирования нет, электрощитовая залита водой, надо ждать, когда кого-то шибанет электротоком. Вся вода уходит под квартиру на первом этаже, в которой проживают порядочные плательщики коммунальных услуг.

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Новая дорожка в переулке Вокзальном в Марьиной Горке уперлась в забор. Пройти можно только по неосвещенной проезжей части (и за это от ГАИ штраф схлопотать).

Фото: REALTY.TUT.BY

Борисов, проспект Революции. Жители подъезда пишут, что рады замене окон, но их смущает, как это сделали монтажники. И в самом деле: как открыть такие окна?

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

В Мозыре есть такая деревянная лестница. Недавно ее отремонтировали. Правда, ремонт получился довольно странным.Фото предоставлено читателем

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Плещеницы, улица Красноармейская. Возле дома № 37 вторую неделю из водопроводного колодца течет вода. Нам пишут: «Неоднократные звонки на 115 и общение с местными функционерами (в том числе и с депутатом) ни к чему не привели. Вот наше отношение к питьевой воде, да и к людям».

Фото: REALTY.TUT.BY

Фото: REALTY.TUT.BY

Подземный переход на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского. На фото — трещины в потолке. Люди интересуются, стоит ли уже их опасаться.

Фото: REALTY.TUT.BY

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