Житель Жодино: Как выйти на пенсию, если в 59 лет у меня 85 лет трудового стажа? 1 21.12.2019, 18:00

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АРХИВНОЕ ФОТО ONLINER.BY

Оказывается, белорусы заводят по несколько трудовых книжек.

«Как выйти на пенсию, если я имею три трудовые книжки? Можно ли пожаловаться на продавца, отлучившегося на «десятиминутный технический перерыв»?» — спрашивают у юриста жители Жодино и Борисова.

«Мне 59 лет, а у меня 85 лет трудового стажа. У меня три трудовые книжки. Надо было зарабатывать, детей содержать, обучать. Вот и заводил книжки по знакомству. Я был и стрелком в охране, и техработником, и работал на заводах. Могу ли я уже уйти на пенсию? Как мне вообще со всем этим быть?» — написал ex-press.by житель Жодино.

На вопрос отвечает правозащитник Олег Мацкевич:

— Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности работника. Такой документ у работника может быть только в единственном числе, а в случае утраты, повреждения или других установленных законом обстоятельств выдается дубликат трудовой книжки.

Право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, женщины при стаже работы не менее 20 лет по достижении общеустановленного пенсионного возраста в 2019 году: мужчины — 61 года 6 месяцев, женщины — 56 лет 6 месяцев (в 2020 году: мужчины — 62 лет, женщины — 57 лет), и при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет фонда не менее 16 лет 6 месяцев (начиная с 1 января 2020 — не менее 16 лет 6 месяцев).

Право на пенсию по возрасту может возникнуть и ранее указанного возраста — за работу с особыми условиями труда, а также у работников, занятых на подземных и открытых горных работах (ст. 12, 13 Закона «О пенсионном обеспечении»).

Ответить на вопрос, есть ли у вас право на пенсию без более подробной информации о вашей «трудовой деятельности» невозможно. Что с этим всем делать? Думаю, что главное в такой ситуации — следовать закону. Подавать документы для оформления пенсии стоит только те, которые отражают вашу действительную трудовую деятельность, а не мнимую.