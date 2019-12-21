В Белостоке пикетировали консульство Беларуси
- 21.12.2019, 18:32
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Жители города выступили против «интеграции» России и Беларуси.
Перед белорусским консульством в Белостоке прошел пикет против «интеграции» России и Беларуси, передает «Радыё Рацыя».
Белорусы Белостока отреагировали на том, что в пятницу в Санкт-Петербурге правитель РФ Путин встретился с Лукашенко, где договорился о дальнейших пунктах относительно углубления «интеграции» обеих стран.
На пикете в Белостоке собралось несколько человек.