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В Белостоке пикетировали консульство Беларуси

  • 21.12.2019, 18:32
  • 1,428
В Белостоке пикетировали консульство Беларуси
Фотo: Міхал Сцепанюк

Жители города выступили против «интеграции» России и Беларуси.

Перед белорусским консульством в Белостоке прошел пикет против «интеграции» России и Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Белорусы Белостока отреагировали на том, что в пятницу в Санкт-Петербурге правитель РФ Путин встретился с Лукашенко, где договорился о дальнейших пунктах относительно углубления «интеграции» обеих стран.

На пикете в Белостоке собралось несколько человек.

Фотo: Міхал Сцепанюк
Фотo: Міхал Сцепанюк
Фотo: Міхал Сцепанюк

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