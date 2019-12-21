В Белостоке пикетировали консульство Беларуси 21.12.2019, 18:32

1,428

Фотo: Міхал Сцепанюк

Жители города выступили против «интеграции» России и Беларуси.

Перед белорусским консульством в Белостоке прошел пикет против «интеграции» России и Беларуси, передает «Радыё Рацыя».

Белорусы Белостока отреагировали на том, что в пятницу в Санкт-Петербурге правитель РФ Путин встретился с Лукашенко, где договорился о дальнейших пунктах относительно углубления «интеграции» обеих стран.

На пикете в Белостоке собралось несколько человек.

Фотo: Міхал Сцепанюк

Фотo: Міхал Сцепанюк