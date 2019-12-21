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Полный провал режима Путина

  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 21.12.2019, 18:37
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Полный провал режима Путина

«Стабильность» кремлевского узурпатора лопнула, как мыльный пузырь.

Стрельба в приемной ФСБ - теракт на Лубянке. Нападение проведено тремя неизвестными. Официально один погибший, неофициально - до четырех убитых. Во всех подразделениях ФСБ объявлен план "Крепость" - то есть, сидим и обороняем сами себя. Вы там как-нибудь сами. Нападавшие стреляли по некоторым данным, из "Сайги". На месте найден рюкзак с гранатами. Вызваны саперы. Происшествие квалифицировано как теракт.

Нужно разнести в пыль еще пару больниц на дальних подступах. И убить еще несколько сот террористов, замаскированных под мирных жителей.

Путин продает диктатуру, как единственное средство, обеспечивающее безопасность граждан. Да, мы вас грабим, мы вас обворовываем, вы живете в кромешной нищете. Но зато у нас стабильность и безопасность. Если что-то не вписывается в эту установку - как, к примеру, два года непрекращающихся "телефонных терактов", то их просто не замечают.

Однако теракт в Москве произошел прямо в центре созданной Путиным системы размена свободы на безопасность - у здания ФСБ на Лубянке. Теракт вполне организованный - минимум трое нападавших, огнестрельное оружие (автоматическое или полуавтоматическое). Особый момент - прямо в те минуты, когда боевики расстреливали окна ФСБ, в километре от них в Большом Кремлевском дворце шел праздничный концерт в честь для чекиста, где говорили о высоких результатах и тому подобное.

Не помогает и борьба на дальних подступах - в современном мире таких нет. Все подступы ближние, и чтобы бороться с терроризмом дома, нужно не убивать мирных жителей в Сирии, а наводить порядок дома. Сажать воров, повышать уровень зарплат и пенсий, не лгать, выполнять обещания, жить и работать в своей стране, а не приезжать в нее на работу из уютного дома в Тоскане.

Но для воров подобной дилеммы не существует: они заточены только на грабеж страны, а значит - ничего из сказанного делать не будут никогда. Почву для терроризма создает не внешний враг, а враг внутренний, сидящий в кабинетах. И пока это так - у нас не будет ни свободы, ни безопасности, ни справедливости.

Эль Мюрид, военный эксперт, блогер, «Главред»


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