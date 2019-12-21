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Пропало $3100: Жителю Жабинки позвонили «из банка» и спросили данные карты

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  • 21.12.2019, 18:48
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Пропало $3100: Жителю Жабинки позвонили «из банка» и спросили данные карты

Стало известно о новых случаях мошенничества.

Следственный комитет сообщает об очередных случаях хищения, когда злоумышленники звонят и под видом банковских сотрудников выясняют данные карты клиента, а затем выводят все деньги.

Так, 20 ноября 30-летнему жителю Жабинки позвонили якобы из банка: мол, с карты осуществлен перевод, для его отмены нужно сообщить реквизиты карты. Мужчина все передал, и с его счета пропало более 6500 рублей.

Еще один случай произошел двумя днями позднее в Бресте: там 31-летний мужчина потерял более €300.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса.

Запомните: сотрудники банков никогда не спрашивают реквизиты ваших карт, равно как и коды из SMS для подтверждения транзакций (и уж тем более не просят набрать эти цифры в тональном режиме).


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