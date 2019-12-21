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Назвали самые комфортабельные автомобили

  • 21.12.2019, 19:09
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Назвали самые комфортабельные автомобили

Рейтинг составили эксперты.

Автоэксперты по итогам исследования составили рейтинг самых комфортабельных авто. В перечне нашлось место для модели BMW 7, поскольку авто может похвастаться усовершенствованной “тележкой”, пишет lenta.ua.

Обычно оценка ставится только за архитектуру в паре с салоном, однако эксперты считают, что итоговый результат не всегда передает реальный порядок вещей.

Mercedes-Benz S-Class является победителем, если его оценивать с точки зрения дизайна. Кроме того, высокой комфортабельностью способны похвастаться Rolls-Royce Phantom и ряд моделей от Range Rover.

Что до BMW 7, то для седана предусмотрена система Executive Drive Pro, но за нее придется доплатить не менее 3 тысяч евро. Авто имеет современную аудиосистему, активирующийся автоматически освежитель воздуха, удобные сидения и сервис Caring Car. Порадует также наличие объемного освещения.


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