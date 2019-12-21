закрыть
21 декабря 2019, суббота, 20:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Фотофакт: Борис Джонсон раздает индейку на военной базе в Эстонии

  • 21.12.2019, 19:26
Фотофакт: Борис Джонсон раздает индейку на военной базе в Эстонии
Борис Джонсон

Премьер-министр Британии накормил военных рождественским ужином.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон вместе с Эстонским премьером Юри Ратасом посетил военную базу Тапа под Таллином. Джонсон встретился с британскими военными, расквартированными в Тапа в рамках миссии НАТО и накормил их рождественским ужином.

850 солдат гусарского полка ее королевского величества в Тапа - крупнейшая группа британских военных, размещенная в Европе, передает русская служба ВВС.

Фото: PA MEDIA

Джонсон поздравил солдат с Рождеством и раздал порции традиционного рождественского ужина - индейку и йоркширский пудинг.

Британский батальон прибыл на базу в Эстонии в 2017 году. Вместе с военными из других стран НАТО он выполняет миссию по сдерживанию потенциальных агрессивных действий России. Решение о размещении этой сдерживающей группы было принято после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников