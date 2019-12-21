Фотофакт: Борис Джонсон раздает индейку на военной базе в Эстонии 21.12.2019, 19:26

Борис Джонсон

Премьер-министр Британии накормил военных рождественским ужином.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон вместе с Эстонским премьером Юри Ратасом посетил военную базу Тапа под Таллином. Джонсон встретился с британскими военными, расквартированными в Тапа в рамках миссии НАТО и накормил их рождественским ужином.

850 солдат гусарского полка ее королевского величества в Тапа - крупнейшая группа британских военных, размещенная в Европе, передает русская служба ВВС.

Фото: PA MEDIA

Джонсон поздравил солдат с Рождеством и раздал порции традиционного рождественского ужина - индейку и йоркширский пудинг.

Британский батальон прибыл на базу в Эстонии в 2017 году. Вместе с военными из других стран НАТО он выполняет миссию по сдерживанию потенциальных агрессивных действий России. Решение о размещении этой сдерживающей группы было принято после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе.