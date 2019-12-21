Лукашенко обновил состав Совбеза

Лукашенко обновил состав Совбеза3
- 21.12.2019, 19:31
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Опубликован указ диктатора.
Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале, пишет tut.by.
В состав совета вошли:
Игорь Сергеенко — новый глава администрации Лукашенко
Юрий Караев — министр внутренних дел.
Из Совбеза исключены:
Олег Белоконев — экс-глава генштаба ВС, который стал «депутатом парламента».
Михаил Мясникович, экс-спикер cовета pеспублики.
Игорь Шуневич — экс-министр внутренних дел.
Всего в состав совета входит 20 человек.