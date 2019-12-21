Лукашенко обновил состав Совбеза 3 21.12.2019, 19:31

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Опубликован указ диктатора.

Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале, пишет tut.by.

В состав совета вошли:

Игорь Сергеенко — новый глава администрации Лукашенко

Юрий Караев — министр внутренних дел.

Из Совбеза исключены:

Олег Белоконев — экс-глава генштаба ВС, который стал «депутатом парламента».

Михаил Мясникович, экс-спикер cовета pеспублики.

Игорь Шуневич — экс-министр внутренних дел.

Всего в состав совета входит 20 человек.