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Лукашенко обновил состав Совбеза

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  • 21.12.2019, 19:31
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Лукашенко обновил состав Совбеза

Опубликован указ диктатора.

Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Указ опубликован на Национальном правовом портале, пишет tut.by.

В состав совета вошли:

Игорь Сергеенко — новый глава администрации Лукашенко

Юрий Караев — министр внутренних дел.

Из Совбеза исключены:

Олег Белоконев — экс-глава генштаба ВС, который стал «депутатом парламента».

Михаил Мясникович, экс-спикер cовета pеспублики.

Игорь Шуневич — экс-министр внутренних дел.

Всего в состав совета входит 20 человек.


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