В Будапеште активисты из Беларуси, России, Украины и Венгрии вышли к посольству РФ

В Будапеште активисты из Беларуси, России, Украины и Венгрии вышли к посольству РФ1
- 21.12.2019, 19:45
В Венгрии организовали акцию против «интеграции» Беларуси с Россией.
20 декабря вечером в Будапеште у посольства России прошла акция протеста против «интеграции» Беларуси с этой страной, передает «Радыё Свабода».
По словам активистки Беллы Фокс, семь активистов из Беларуси, России, Украины и Венгрии скандировали «Жыве Беларусь!».
Они организовали уличную выставку, посвященную влиянию России на различные страны.
По словам организаторов, часть плакатов нарисовал словацкий политический карикатурист Мариан Каменский.
Последние несколько лет у посольства России происходило много разных акций, в том числе в поддержку украинских моряков, задержанных в Азовском море.
Как сообщила Белла Фокс, участники активно общались с жителями Будапешта о том, как Беларусь может превратиться в новый Крым.