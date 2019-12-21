В Будапеште активисты из Беларуси, России, Украины и Венгрии вышли к посольству РФ 1 21.12.2019, 19:45

Фото: «Радыё Свабода»

В Венгрии организовали акцию против «интеграции» Беларуси с Россией.

20 декабря вечером в Будапеште у посольства России прошла акция протеста против «интеграции» Беларуси с этой страной, передает «Радыё Свабода».

По словам активистки Беллы Фокс, семь активистов из Беларуси, России, Украины и Венгрии скандировали «Жыве Беларусь!».

Они организовали уличную выставку, посвященную влиянию России на различные страны.

По словам организаторов, часть плакатов нарисовал словацкий политический карикатурист Мариан Каменский.

Последние несколько лет у посольства России происходило много разных акций, в том числе в поддержку украинских моряков, задержанных в Азовском море.

Как сообщила Белла Фокс, участники активно общались с жителями Будапешта о том, как Беларусь может превратиться в новый Крым.