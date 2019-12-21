В Беларуси в 27-ой раз за год подорожает топливо 1 21.12.2019, 19:56

Цены вырастут уже с завтрашнего дня.

С 22 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили tut.by в пресс-службе «Белнефтехима».

— Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара США за 1 баррель, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 22 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 63 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 73 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 95 копеек, ДТ — 1 рубль 73 копейки.

Это двадцать седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 15 декабря: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим.), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».