«Победители» пармезана и хамона
- Алексей Мельников, kasparov.ru
- 21.12.2019, 20:21
Чем вы, мидовские авантюристы, можете ответить на санкции США?
Не болит голова у российского МИДа. Долбит и долбит, пропагандный дятел.
Спикер Мария Захарова жидко осудила американские санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Сообщив о том, что США с огромным госдолгом запрещают "кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики".
Слова знает весомые.
Но при чем здесь "страны" и "госдолг", неясно. Проекты реализуются акционерными компаниями, газ покупается потребителями.
Но, в конце концов, объявили США санкции.
Чем вы, мидовские авантюристы, можете на них ответить под руководством Путина?
Вы годами чесали шпоры, петушились, распускали перья, вставали в позы, втянули Россию в противостояние с Соединенными Штатами. И что теперь? Ради чего вы это сделали? Что от этого получила страна? И где, кстати, ваши хваленые "союзники" - "китайские товарищи"? Как они помогают вам противостоять США? Они-то похитрее вашего Путина и вас – его сторонников.
Давайте, покажите свою потешную силу, - введите какие-нибудь ответные санкции против компаний Соединенных Штатов. А мы посмеемся над вами – победителями пармезана и хамона.
Алексей Мельников, kasparov.ru