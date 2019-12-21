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«Победители» пармезана и хамона

  • Алексей Мельников, kasparov.ru
  • 21.12.2019, 20:21
«Победители» пармезана и хамона
Фото: ЕРА

Чем вы, мидовские авантюристы, можете ответить на санкции США?

Не болит голова у российского МИДа. Долбит и долбит, пропагандный дятел.

Спикер Мария Захарова жидко осудила американские санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Сообщив о том, что США с огромным госдолгом запрещают "кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики".

Слова знает весомые.

Но при чем здесь "страны" и "госдолг", неясно. Проекты реализуются акционерными компаниями, газ покупается потребителями.

Но, в конце концов, объявили США санкции.

Чем вы, мидовские авантюристы, можете на них ответить под руководством Путина?

Вы годами чесали шпоры, петушились, распускали перья, вставали в позы, втянули Россию в противостояние с Соединенными Штатами. И что теперь? Ради чего вы это сделали? Что от этого получила страна? И где, кстати, ваши хваленые "союзники" - "китайские товарищи"? Как они помогают вам противостоять США? Они-то похитрее вашего Путина и вас – его сторонников.

Давайте, покажите свою потешную силу, - введите какие-нибудь ответные санкции против компаний Соединенных Штатов. А мы посмеемся над вами – победителями пармезана и хамона.

Алексей Мельников, kasparov.ru


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