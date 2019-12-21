«Немецкая волна»: В Минске прошла четвертая акция протеста за последние две недели 21.12.2019, 20:28

ФОТО: «БЕЛСАТ»

На акции зачитали вырезки из конституции Беларуси, которые касаются суверенитета страны.

В белорусской столице в субботу, 21 декабря, продолжились акции протеста против «углубленной интеграции» с Российской Федерацией, пишет «Немецкая волна».

Люди держали национальные бело-красно-белые флаги, кричали лозунги "Жыве Беларусь!" и "Никаких союзов с имперской Россией".

Протестующие единогласно приняли резолюцию, в которой обвинили "группу чиновников" во главе с Лукашенко "в предательстве и незаконной торговле интересами белорусского народа". Они призвали создавать по всей стране "группы защиты родины", задачей которых должно стать информирование людей "об опасности российской оккупации", завоевание авторитета в обществе и накопление "сил для борьбы".

На митинге выступили белорусские оппозиционные политики, среди которых и организатор акции, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. Он зачитал вырезки из конституции Беларуси, которые касаются суверенитета страны.

Митинг продолжился в формате открытого микрофона. Студент Андрей из Пинска призвал молодежь не бояться выходить на акции протеста. Закончилась акция протеста исполнением религиозного гимна "Магутны Божа".

Четвертая акция протеста за последние две недели

Накануне в центре Минска прошла акция протеста против «интеграции» Беларуси и России и переговоров Лукашенко и Путина. Колонна прошла по проспекту Независимости и вернулась назад к Октябрьской площади, где выстроилась в "живую цепь".

Две первые акции прошли 7 и 8 декабря и были приурочены к переговорам правителей Беларуси и России.

В пятницу, 20 декабря, правители Беларуси и России провели в Санкт-Петербурге очередной раунд переговоров об «углублении интеграции» в рамках «союзного государства». По их результатам министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что из 31 блока вопросов "дорожной карты" несогласованными остались только три - по нефтяной, газовой и налоговой сферам.