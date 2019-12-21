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Вашингтон пояснил создание космических войск США

  • 21.12.2019, 20:42
Вашингтон пояснил создание космических войск США

Глава Пентагона сравнил создание космических сил с образованием военно-воздушных войск США в 1947 году.

Создание Вашингтоном космических войск - это "большой шаг", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета США на 2020 год, пишет dw.com.

Космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить", указал он в пятницу, 20 декабря.

В свою очередь министр обороны США Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе.

"Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - заявил он. Эспер сравнил создание космических войск с учреждением в 1947 году военно-воздушных сил.

Численность космических войск - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических войск 17 декабря. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд.

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированы из военно-воздушных сил.


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