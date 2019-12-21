Брестчанин в знак протеста против «интеграции» Беларуси и РФ вышел на площадь 6 21.12.2019, 20:55

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Фото: «Радыё Свабода»

На плечах у него был национальный флаг.

Активист Александр Сахарук вышел на площадь Ленина в Бресте в знак протеста против «углубленной интеграции» Беларуси с Россией.

На плечах у него был бело-красно-белый флаг.

Почему он против, смотрите на ютуб-канале Дениса Марука.

Напомним, что сегодня в Минске прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко.