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Поляки, грузины и украинцы участвовали в акции в Щецине за независимость Беларуси

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  • 21.12.2019, 21:23
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Поляки, грузины и украинцы участвовали в акции в Щецине за независимость Беларуси

Во время акции ее участники чувствовали поддержку как со стороны прохожих, так и полицейских.

20 декабря в польском Щецине состоялась вторая акция за независимость Беларуси, приуроченная к встрече правителей Беларуси и России. По словам организаторов Антона Койпиша и Франтишка Терешко, в акции приняли участие 20 человек, в том числе грузины, украинцы и поляки, передает «Радыё Свабода».

Антон Койпиш и Франтишек Терешко говорят, что во время акции ее участники чувствовали поддержку как со стороны прохожих, так и полицейских.

«Мы не знаем, что будет с самой Россией через десять лет, но мы видим не оптимистичные тенденции, стоит вспомнить бесконечные войны (Афганистан, Чечня, Грузия, Украина), - говорит Антон Койпиш. - То, что происходит сейчас, заставляет нас действовать».

Франтишек Терешко говори, что глубоко переживает за судьбу своей страны: «Когда-то около тридцати «депутатов независимости» восстановили и заново создали Беларусь. Я искренне убежден, что следует всегда бороться, даже если вас 10-20 человек!»

После акции состоялся вечер с концертом в Украинском Доме, на котором активисты пели белорусские, грузинские, украинские и польские песни.


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