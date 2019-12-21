США: Ливийский конфликт обострился из-за участия в нем российских наемников 1 21.12.2019, 21:32

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Об этом заявил представитель Госдепартамента.

Соединенные Штаты «очень обеспокоены» усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наемников, поддерживающих силы Халифы Хафтара, что ведет к увеличению жертв. Об этом в субботу заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает «Голос Америки».

США по-прежнему признают Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем, сообщил источник, добавив, что Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения.

«Мы очень обеспокоены обострением военного противостояния. Мы видим, что русские используют гибридные средства, используют беспилотники и самолеты… Это плохо», - сказал собеседник Reuters.

«В связи с ростом количества сообщений о силах ЧВК Вагнер и наемниках на местах, мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его», - сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.

Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром, так называемую, Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наемники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует, и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию.

Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеровцев не изменило расстановку сил в пользу Хафтара. «Это способствует конфликту, который ведет к гибели большего числа человек, к увеличению ущерба для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц… Но в то же время, мы не видим, что Хафтар побеждает», - добавил источник.