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Видеофакт: Протест против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко за две минуты

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  • 21.12.2019, 21:22
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Видеофакт: Протест против «интеграции» с РФ и диктатуры Лукашенко за две минуты
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu

Портреты участников новой акции за независимость Беларуси.

В Минске прошла 4-я акция против «интеграции» с Российской Федерацией, которую провели представители демократической общественности. Сегодня в акции принимали участие бывшие депутаты Верховного Совета Беларуси и кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, передает «Белсат».

Напомним, что 7, 8 и 20 декабря в центре Минска проходили самые массовые акции со времен «тунеядских» протестов 2017 года. Люди протестовали против «объединения» с Россией и подписания «интеграционной» программы двумя государствами.

Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu
Фото: Ирина Ареховская / belsat.eu

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