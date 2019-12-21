Александра Саснович пробилась в финал турнира ВТА во Франции 21.12.2019, 21:34

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Призовой фонд теннисного турнира – 115 тысяч долларов.

Белоруска Александра Саснович (67 ВТА) вышла в финал турнира ВТА-125 во французском Лиможе. В матче 1/2 финала наша соотечественница одолела бельгийку Гретье Миннен (118) — 2:6, 6:2, 6:2, пишет pressball.by.

Александра Саснович (Беларусь, 67) — Гретье Миннен (Бельгия, 118) — 2:6, 6:2, 6:2

В финале Саснович сыграет с первой сеяной россиянкой Екатериной Александровой (42).

Призовой фонд – 115 тысяч долларов.