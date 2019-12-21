Александра Саснович пробилась в финал турнира ВТА во Франции
- 21.12.2019, 21:34
Призовой фонд теннисного турнира – 115 тысяч долларов.
Белоруска Александра Саснович (67 ВТА) вышла в финал турнира ВТА-125 во французском Лиможе. В матче 1/2 финала наша соотечественница одолела бельгийку Гретье Миннен (118) — 2:6, 6:2, 6:2, пишет pressball.by.
Александра Саснович (Беларусь, 67) — Гретье Миннен (Бельгия, 118) — 2:6, 6:2, 6:2
В финале Саснович сыграет с первой сеяной россиянкой Екатериной Александровой (42).
Призовой фонд – 115 тысяч долларов.