закрыть
21 декабря 2019, суббота, 23:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Три шага к успеху: Как правильно подводить итоги уходящего года

1
  • 21.12.2019, 21:45
Три шага к успеху: Как правильно подводить итоги уходящего года

Специалист дала полезные рекомендации.

В канун праздника очень популярна предновогодняя шутка: «Вот и заканчивается очередной год, в котором ты подкачался, стал правильно питаться, завел новые отношения, побывал за границей, выучил английский и начал бегать по утрам», пишет для nv.ua психотерапевт Александра Шиманова.

Но у этой шутки не очень веселый смысл. Часто люди замечают, что сколько бы они ни загадывали желаний под бой курантов, сколько бы ни писали на листочках цели, столь желанные перемены так и не наступают.

Чтобы получить другой результат, нужно выполнить другие действия. И сегодня мы поговорим о более обоснованном, с точки зрения психологии, подходе к завершению года, подведению итогов и постановке целей на новый год.

По сути, завершение года и планы на будущее можно представить в виде маршрута из точки А (где я сейчас нахожусь) в точку В (куда стремлюсь попасть). Начнем с точки А — то есть, со сбора информации о существующей ситуации и тех событиях из прошлого, которые к ней привели. Оглядываясь назад, каждый может оценить масштаб произведенных действий и испытать определенные чувства. У кого-то это удовлетворение, восторг, гордость, а у кого-то может быть боль, разочарование, недовольство… В любом случае, сравнивающий как будто сопоставляет себя прошлогоднего с собой нынешним. И с психологической точки зрения, это наиболее эффективное сравнение.

Счастью нужно учиться

Однако у многих из нас есть встроенный код сравнения себя с другими людьми. У воспитавшего нас поколения было убеждение, что если они сравнят нас с той девочкой, которая с чем-то справляется лучше нас, то и нам это добавит мотивации стать лучше, сильнее, выше и красивее. Но это не работает! В такой момент у ребенка в душе поселяется неуверенность в себе и, что еще хуже, полное незнание самого себя.

Вырастая, человек хорошо знает, как делают другие, но мало представляет, как получается у него самого. Или заранее уверен, что у него не получается. Во взрослой жизни он продолжает оценивать свои результаты, ориентируясь на других. Но сравнивать себя сегодняшнего мы можем только с собой вчерашним или завтрашним.

Как же правильно подводить итоги года?

Изучая себя и собирая по крупинкам все, что у вас получается.

Для этого используем незамысловатую на первый взгляд, но очень действенную и результативную практику.

Шаг 1. Выписываем события. Берем лист А4, рисуем круг и делим его на 12 секторов. Каждый из секторов называем одним из 12-ти месяцев года и вспоминаем, какие жизненные события происходили у вас в каждом месяце. Что вы вспомните? Ведь ощущение полноты и наполненности жизни зависит не от количества денег, которые вы заработали, или дорогих вещей, которые удалось купить, а от количества моментов, когда вас переполняли эмоции и чувства. Именно они остаются в памяти. И обратите внимание — сколько их за весь год.

Шаг 2. Собираем позитив. Даже в самый провальный год бывали удачные моменты. Соберите их! Ведь и воспитание в нашем обществе заточено на поиск ошибок, и эволюционно в нашей психике заложен инстинкт выживания — то есть поиск угроз и их устранение. Инстинктивно мы выискиваем плохие моменты и стараемся с ними справиться, устранить их. А вот счастью нужно учиться. Это наше сознательное волевое усилие. Только такими (или подобными) упражнениями, осознанной концентрацией на достижениях, результатах и успехах достигается ощущение наполненности жизни.

Шаг 3. Собираем негатив. Очень важно соблюдать баланс и не превращать свои итоги года в лозунги позитивного мышления «забудем все плохое, оставим только хорошее». Важно записать не только успехи и достижения, но и все те события, что затронули душу и вызвали эмоциональный отклик. Это может быть потеря, разрыв отношений, разочарование и прочее. Обычно в таких переживаниях «закопано» много чувств, а чувства — это энергия жизни. Потому важно снова поднять эти события и прожить их в полной мере — выпустить сдерживаемые чувства, догоревать утраты, оплакать потери, высказать недосказанное, словом, завершить этот процесс, чтобы не тянуть в новый год перегруженные эмоциями события прошлого.

Не попадайтесь в ловушку «простить и принять» обидчиков и ситуации. Пока вы не допроживете весь спектр эмоций, поднятый в момент болезненного события, вы не сможете ни принять, ни смириться, ни отпустить.

Зачем это делать? Что в итоге вы получите?

1.Самооценка вырастет. Вы укрепите знания о себе, разберетесь с внутренним самоощущением и повысите свою уверенность. Ведь чем больше мы знаем о себе, тем больше верим в свои силы и меньше зависим от оценок и суждений окружающих. Это дает возможность опираться на самого себя при принятии решений, менее стереотипно мыслить и войти в Новый год более успешным и креативным человеком.

2.Прибавится сил. Закрытие всех «хвостов», проживание всех моментов до конца (как плохих, так и хороших, ведь давно доказано, что уровень стресса и от свадьбы, и от похорон одинаковый, только испытываемые при этом эмоции — с противоположным знаком) высвобождает много сил и энергии для новых действий и свершений.

3.Знакомство с собой. Не превращайте это упражнение в строгую внутреннюю ревизию для подтверждения своего статуса «неудачника» или «снова недотянул». Займите позицию исследователя, как будто вы смотрите на себя со стороны и с интересом изучаете. Представьте, что вы встретили лучшего друга, которого давно не видели, и ведете разговор по душам, рассказываете, как прошел год.

4.Постановка целей на год. Записав и прочувствовав все события, что были за год, вы сможете обнаружить, на что у вас отзывается душа, чего вам на самом деле не хватило — вы осознаете свои истинные желания на следующий год. Не тот «успешный успех», что транслируется отовсюду, а то, что для вас будет действительно ценно. Перечитывая написанное, вы можете почувствовать нехватку чего-то важного — близких отношений, свободного времени для себя, разговоров с друзьями, давно забытых или новых увлечений и так далее.

Таким образом, подведя итоги уходящего года, вы яснее увидите, что вам нужно в следующем году. Яснее представите ту точку В, куда стремитесь попасть. А четкое понимание цели — важнейшая составляющая успеха. И пусть новый год оправдает ваши самые смелые ожидания.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников