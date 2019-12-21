Три шага к успеху: Как правильно подводить итоги уходящего года 1 21.12.2019, 21:45

Специалист дала полезные рекомендации.

В канун праздника очень популярна предновогодняя шутка: «Вот и заканчивается очередной год, в котором ты подкачался, стал правильно питаться, завел новые отношения, побывал за границей, выучил английский и начал бегать по утрам», пишет для nv.ua психотерапевт Александра Шиманова.

Но у этой шутки не очень веселый смысл. Часто люди замечают, что сколько бы они ни загадывали желаний под бой курантов, сколько бы ни писали на листочках цели, столь желанные перемены так и не наступают.

Чтобы получить другой результат, нужно выполнить другие действия. И сегодня мы поговорим о более обоснованном, с точки зрения психологии, подходе к завершению года, подведению итогов и постановке целей на новый год.

По сути, завершение года и планы на будущее можно представить в виде маршрута из точки А (где я сейчас нахожусь) в точку В (куда стремлюсь попасть). Начнем с точки А — то есть, со сбора информации о существующей ситуации и тех событиях из прошлого, которые к ней привели. Оглядываясь назад, каждый может оценить масштаб произведенных действий и испытать определенные чувства. У кого-то это удовлетворение, восторг, гордость, а у кого-то может быть боль, разочарование, недовольство… В любом случае, сравнивающий как будто сопоставляет себя прошлогоднего с собой нынешним. И с психологической точки зрения, это наиболее эффективное сравнение.

Счастью нужно учиться

Однако у многих из нас есть встроенный код сравнения себя с другими людьми. У воспитавшего нас поколения было убеждение, что если они сравнят нас с той девочкой, которая с чем-то справляется лучше нас, то и нам это добавит мотивации стать лучше, сильнее, выше и красивее. Но это не работает! В такой момент у ребенка в душе поселяется неуверенность в себе и, что еще хуже, полное незнание самого себя.

Вырастая, человек хорошо знает, как делают другие, но мало представляет, как получается у него самого. Или заранее уверен, что у него не получается. Во взрослой жизни он продолжает оценивать свои результаты, ориентируясь на других. Но сравнивать себя сегодняшнего мы можем только с собой вчерашним или завтрашним.

Как же правильно подводить итоги года?

Изучая себя и собирая по крупинкам все, что у вас получается.

Для этого используем незамысловатую на первый взгляд, но очень действенную и результативную практику.

Шаг 1. Выписываем события. Берем лист А4, рисуем круг и делим его на 12 секторов. Каждый из секторов называем одним из 12-ти месяцев года и вспоминаем, какие жизненные события происходили у вас в каждом месяце. Что вы вспомните? Ведь ощущение полноты и наполненности жизни зависит не от количества денег, которые вы заработали, или дорогих вещей, которые удалось купить, а от количества моментов, когда вас переполняли эмоции и чувства. Именно они остаются в памяти. И обратите внимание — сколько их за весь год.

Шаг 2. Собираем позитив. Даже в самый провальный год бывали удачные моменты. Соберите их! Ведь и воспитание в нашем обществе заточено на поиск ошибок, и эволюционно в нашей психике заложен инстинкт выживания — то есть поиск угроз и их устранение. Инстинктивно мы выискиваем плохие моменты и стараемся с ними справиться, устранить их. А вот счастью нужно учиться. Это наше сознательное волевое усилие. Только такими (или подобными) упражнениями, осознанной концентрацией на достижениях, результатах и успехах достигается ощущение наполненности жизни.

Шаг 3. Собираем негатив. Очень важно соблюдать баланс и не превращать свои итоги года в лозунги позитивного мышления «забудем все плохое, оставим только хорошее». Важно записать не только успехи и достижения, но и все те события, что затронули душу и вызвали эмоциональный отклик. Это может быть потеря, разрыв отношений, разочарование и прочее. Обычно в таких переживаниях «закопано» много чувств, а чувства — это энергия жизни. Потому важно снова поднять эти события и прожить их в полной мере — выпустить сдерживаемые чувства, догоревать утраты, оплакать потери, высказать недосказанное, словом, завершить этот процесс, чтобы не тянуть в новый год перегруженные эмоциями события прошлого.

Не попадайтесь в ловушку «простить и принять» обидчиков и ситуации. Пока вы не допроживете весь спектр эмоций, поднятый в момент болезненного события, вы не сможете ни принять, ни смириться, ни отпустить.

Зачем это делать? Что в итоге вы получите?

1.Самооценка вырастет. Вы укрепите знания о себе, разберетесь с внутренним самоощущением и повысите свою уверенность. Ведь чем больше мы знаем о себе, тем больше верим в свои силы и меньше зависим от оценок и суждений окружающих. Это дает возможность опираться на самого себя при принятии решений, менее стереотипно мыслить и войти в Новый год более успешным и креативным человеком.

2.Прибавится сил. Закрытие всех «хвостов», проживание всех моментов до конца (как плохих, так и хороших, ведь давно доказано, что уровень стресса и от свадьбы, и от похорон одинаковый, только испытываемые при этом эмоции — с противоположным знаком) высвобождает много сил и энергии для новых действий и свершений.

3.Знакомство с собой. Не превращайте это упражнение в строгую внутреннюю ревизию для подтверждения своего статуса «неудачника» или «снова недотянул». Займите позицию исследователя, как будто вы смотрите на себя со стороны и с интересом изучаете. Представьте, что вы встретили лучшего друга, которого давно не видели, и ведете разговор по душам, рассказываете, как прошел год.

4.Постановка целей на год. Записав и прочувствовав все события, что были за год, вы сможете обнаружить, на что у вас отзывается душа, чего вам на самом деле не хватило — вы осознаете свои истинные желания на следующий год. Не тот «успешный успех», что транслируется отовсюду, а то, что для вас будет действительно ценно. Перечитывая написанное, вы можете почувствовать нехватку чего-то важного — близких отношений, свободного времени для себя, разговоров с друзьями, давно забытых или новых увлечений и так далее.

Таким образом, подведя итоги уходящего года, вы яснее увидите, что вам нужно в следующем году. Яснее представите ту точку В, куда стремитесь попасть. А четкое понимание цели — важнейшая составляющая успеха. И пусть новый год оправдает ваши самые смелые ожидания.