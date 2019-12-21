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В центре Праги вновь протестовали против «интеграции» Беларуси с Россией

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  • 21.12.2019, 22:03
В центре Праги вновь протестовали против «интеграции» Беларуси с Россией
Фото: BLRČR

К участникам акции присоединялись туристы.

21 декабря в Праге состоялся пикет против «интеграции» Беларуси и России, который организовали белорусы Чехии. Предыдущая акция 8 декабря состоялась на рождественской Староместской площади под лозунгом «make Christmas, not integration», передает «Радыё Свабода».

Фото: BLRČR

Представительница проекта белорусов в Чехии BLRČR Кристина Шиенок сказала журналисты, что «мы очень рад, что к нам сегодня присоединились белорусские туристы, которые проходили рядом. Уже второй раз нас также приходят поддержать местные украинцы. Я вижу в этом добрососедство и солидарность. Именно для того, чтобы выразить свою солидарность с протестующими в Беларуси, белорусы зарубежья и проводят сейчас по всему миру перфомансы, пикеты, шествия.

Фото: BLRČR

Это также хорошее средство, чтобы привлечь внимание тех стран, в которых мы живем, к так называемой «интеграции» Беларуси с Россией, которая на самом деле может закончиться потерей независимости. К сожалению, не все это хорошо осознают».

Фото: BLRČR

По чешскому законодательству, площадь имени Палацкого в Праге, где проходил сегодняшний пикет, является местом, где можно проводить собрания без предварительного уведомления в любой день с 10:00 до 20:00.

Фото: BLRČR
Фото: BLRČR
Фото: BLRČR

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