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ИП из Гродно: Приходят на рынок, примеряются и уходят, а ты как сидел, так и сидишь

  • 21.12.2019, 22:15
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ИП из Гродно: Приходят на рынок, примеряются и уходят, а ты как сидел, так и сидишь
Фото: vgr.by

В регионах предприниматели отмечают крайне низкую покупательскую способность людей.

Крупнейший гродненский вещевой рынок «Южный» по традиции перед Рождеством и Новым годом провел ежегодные праздничные распродажи. В этот раз ярмарка с развлекательной программой, шашлыками и «ценопадом» прошла на рынке всего один день — в субботу, 21 декабря, пишет «Вечерний Гродно».

Завлекали танцами и свежей ухой

Что такое рождественские распродажи? Это толпы покупателей, штурмующих прилавки со «сказочно» уцененными товарами. «Черные» субботы (или другие дни недели) проходят раз в год, и их суть как раз и состоит в том, чтобы в один-единственный день предоставить такие скидки, о которых в другое время покупатели и мечтать не могли. Южный рынок тут не был исключением — в 2015 году на рынке действительно было негде яблоку упасть. Автомобили вынуждены были парковаться даже на обочинах на подъездах к рынку. Однако тот год скорее был частным случаем, и после того момента Южный больше такого наплыва не видал.

Впрочем, администрация делает все что может: чтобы задобрить нашего покупателя. На рынке в день распродаж провели праздничную программу и организовали что-то вроде миниатюрной сельхозярмарки. Вот и сегодня рядом с остановками общественного транспорта развернулась развлекательное действо: играла бодрая музыка, а аниматоры в костюмах новогодних персонажей пытались своими энергичными танцами зажечь публику.

Однако телодвижения были далеко не единственным способом согреться: поблизости с импровизированным «танцполом» в огромном казане на открытом огне готовилась уха, а рядом ароматом дымил мангал.

Тут же можно было прикупить свежее мясо, рыбу — как свежую, так и закопченную, мёд, а также овощи. Правда, масштаб выездной торговли был невелик и не дотягивал до привычных сельхозярмарок, но формат был обозначен и буквально манил демократичными ценами.

«Распродажи, говорите? Я тут третий час сижу и ни о чем таком не слышал»

Ладно с ними, ухой и шашлыками! Главное ведь в этот распродажный день должно было происходить в другой части рынка — на его многочисленных рядах. Торговцы в павильонах сообщали о скидках и распродажах, кто как умел — самыми распространенными стали таблички «распродажи» и «скидки». Другие просто вывешивали на отдельной стойке или складывали в ящике вещи с табличкой «Всё по 10» или «Всё по 15». Да и требовать у всех продавцов фиксированных скидок было нельзя — по негласному правилу, каждый предприниматель на свое усмотрение решает, насколько ему удешевлять товар.

— Скидки-то у меня есть, только вот многие думают, что мы все даром отдавать должны, — печально резюмирует продавец, торгующий перчатками и платками. — Приходят, примеряются и уходят. А ты как сидел, так и сидишь. И я вам скажу однозначно: никакие распродажи этот факт не изменят.

Почти все предприниматели сходятся во мнении, что день распродаж не отличатся от любого другого выходного. Количество покупателей одинаковое, и количество продаж — тоже.

— Распродажи, говорите? Я тут третий час сижу и ни о чем таком не слышал, — шутливо отмечает мужчина средних лет, нависающий над примерочным зеркалом в окружении зимних женских курток. Люди не верят в это «завлекаловку» по распродажам и скидкам. Людям важна низкая цена, и в этом плане они избалованы. Думают, что если ценопад, то значит за копейки куртку унесут. Хорошо, начинаем торговаться, а он совсем неприличную цену называет. Ты что, думаю, совсем совесть потерял?

Впрочем, не все продавцы настроены пессимистично в отношении клиентов и их низкой покупательской способности. Например, гость из «солнечного Баку» Асиф хорошо известен на рынке как продавец нижнего белья. По признанию мужчины, не важно, какой сегодня день, главное, найти своего покупателя и дать ему то, что он хочет:

— Знаешь, мое правило: атака на клиента начинается с улыбки, — признается позитивно настроенный Асиф. — Когда человеку даришь улыбку, он к тебе уже хорошо настроен. А когда человек цены на мои трусы узнает, совсем добрый становится. Мне же главное не продать, а чтобы клиент в хорошем настроении ушел и с удовольствием эти трусы носил. И тогда он к тебе точно еще раз придет — если не за трусами, то хотя бы за улыбкой.

«Ты что, думала, что мы купим тебе рюкзак за 20 рублей?»

Если спрос и рождает предложение, то послушав, о чем между собою говорят покупатели, понимаешь, что это какой-то завышенные желания со стороны гродненцев:

— Дорогая, ты что думала, что мы тебе купим рюкзак за 20 рублей? Таких цен тут нет, — парировала предположение своей дочери школьного возраста симпатичная мама.

Семейная пара, стоя за ручку, присматривалась к лонгсливам с фирменными «Adidas» или «FILA». Девушка подводила нехитрые подсчеты пока еще несемейного бюджета:

— Если отдашь сейчас за эту кофту 35 рублей, не останется на ботинки, о которых я тебе говорила. А если подождешь еще месяц до зарплаты, то сейчас купим ботинки, и ещё на майку останется.


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