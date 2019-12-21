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Пловчиха Анастасия Шкурдай переписала очередной рекорд Беларуси

  • 21.12.2019, 22:48
Пловчиха Анастасия Шкурдай переписала очередной рекорд Беларуси
Фото: Belta.by

16-летняя белоруска завоевала «серебро» турнира в Лас-Вегасе.

В эти дни 16-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай находится в Лас-Вегасе, где проходит турнир Международной лиги плавания, пишет «Вечерний Брест».

На дистанции 100 м баттерфляй белоруска завоевала серебро, установив рекорд страны - 56,09 секунды. Победительница из США Келси Далия была недосягаема (55,35), а вот с австралийкой Эммой Маккеон Анастасию разделила микроскопическая одна сотая секунды.


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