Пловчиха Анастасия Шкурдай переписала очередной рекорд Беларуси 21.12.2019, 22:48

Фото: Belta.by

16-летняя белоруска завоевала «серебро» турнира в Лас-Вегасе.

В эти дни 16-летняя брестчанка Анастасия Шкурдай находится в Лас-Вегасе, где проходит турнир Международной лиги плавания, пишет «Вечерний Брест».

На дистанции 100 м баттерфляй белоруска завоевала серебро, установив рекорд страны - 56,09 секунды. Победительница из США Келси Далия была недосягаема (55,35), а вот с австралийкой Эммой Маккеон Анастасию разделила микроскопическая одна сотая секунды.