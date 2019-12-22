«Земля подорожала в пять раз!» 22.12.2019, 8:09

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Фото: realt.by

Как живет элитный коттеджный «полигон» в Колодищах.

Результаты прошедшего в начале года аукциона впечатляют: стоимость земельного участка общей площадью 15 соток в Колодищах составила $ 75 тысяч. Это был рекорд. Да и вообще эта территория постоянно пользуется спросом на аукционах. Мы решили съездить в один из самых больших коттеджных поселков Минского района, чтобы узнать у местных жителей, почему эта земля стоит так дорого, с какими трудностями приходится сталкиваться каждый день и почему стало модно жить на полигоне, пишет realt.by.

«Стало модно жить на полигоне, но, когда мы строились, не было ничего»

— Началось все с того, что мы с мужем хотели дачу. Так сильно хотели, что, когда услышали, что для нуждающихся в улучшении жилищных условий раздается земля, то пошли и написали заявление. Мы особенно ни на что не надеялись, но в 2009 году нам позвонили и пригласили выбирать участок. Когда перед нами разложили карту, я понятия не имела, где что находится и что здесь будет, — рассказала местная жительница Вера Петрова, руководитель арт-клуба «Вареник». — Самый интересный момент во всей истории получения участка: человек, который должен был показать нам, где, собственно, находится наш участок, позвонил мне, когда я была в роддоме, в день выписки. Поэтому выехать на место, конечно же, никто не смог.

Уже потом мы искали нашу землю по опознавательным знакам от исполкома: «большой камень с синей краской», «мы наклонили вам березу» и подобным. Более того, уже после того, как построили дом, мы все еще сомневались, наш ли это участок. Но потом пришли электрики, и оказалось, что мы точно попали в границы.

Это сейчас на полигоне жить «модно», но когда наш дом строился, не было ничего: ни газа, ни воды, ни электричества. Стройка проходила под мерное гудение генератора, воду привозили из колонок в канистрах и бочках.

— В свое время здесь был полигон, и в первую очередь участки в этих землях получали военные. После того, как они стали отказываться, исполком начал предлагать участки нуждающимся, а потом уже продавать, — подключился к разговору председатель кооператива «Полигон Центр» Олег Бойко. — Я купил здесь участок примерно в том же 2009 году с аукциона за $ 13 тысяч. Построил дом только лет через 7.

Я живу на центральной улице Энтузиастов и еще помню, как здесь у нас была большая полигоновская лужа. Такая, знаете, классическая: красивая, казалось, неглубокая, но на самом деле в ней можно было утонуть. Все местные знали о луже, но даже приезжие сотрудники банка первым делом на полигоне переобувались в резиновые сапоги.

— Сейчас здесь «нарезано» около 3,5 тысяч земельных участков. Это единственный, наверное, поселок к Беларуси с таким большим количеством наделов. А когда это все было уже сделано, местные власти ужаснулись. Было непонятно, что с этим делать дальше, — пояснил Олег Бойко. — Здесь же, например, для того, чтобы сделать освещение, нужно не просто поставить 20 столбов, а провести провода по огромной территории. Здесь стоимость подключения водопровода в свое время исчислялась космическими суммами. В то время для кооператива строительство газопровода стоило около 10 миллиардов (речь идет о неденоминированных деньгах — прим.авт.).

К слову, водопровод стали делать вот только сейчас: центральную трубу водопровода по Энтузиастов уложили до асфальта, и она пролежала так несколько лет, скважины и станцию водоочистки начали делать недавно.

— Никто не понимал, как здесь нужно все сделать. Одно дело нарезать участки и раздать, половину продать, а что делать дальше, никто не знал. Одних только дорог нужно было проложить около 70 километров, — продолжил председатель местного кооператива.

— Да что говорить, я живу в дальней части Колодищ, и автобус до меня дошел только этой зимой, — рассказала Вера.

— Сейчас более-менее сделана только улица Энтузиастов, а вокруг — пока все трудно, — рассказал Олег Бойко. — В 2013 году мы создали собственный кооператив. Все началось с того, что я перед заселением осознал, что нужно отопление. Дровами топить дом — не вариант, и мы с женой стали все узнавать, писать заявки и письма. Постепенно стало ясно, что для решения важных вопросов нужно создавать кооператив. Так и поступили. За деньги вновь вступающих членов стали что-то делать в поселке.

Когда Мингаз за счет кооператива провел газ, значительно улучшились условия для жизни, и народ стал «подтягиваться». Сейчас в кооперативе уже около 650 жителей. Вступительный взнос в газовый кооператив составляет $ 2000. Мы все эти деньги никуда не распределяем, все платежи проводим по безналичному расчету, поэтому все прозрачно.

За собственные средства было решено благоустраивать поселок. Начали с отсыпания дорог, и вот 2 года этим занимаемся. Мы купили собственный грейдер: он всю жизнь чистил военный аэропорт в Бобруйске, был в плачевном состоянии, но мы его восстановили. Своя техника — это хорошо: зимой можно и почистить дорогу, и сформировать даже, там, где непроходимая колея.

«Есть много собственников, которые ждут, когда можно будет продать участок втридорога, но в целом у нас здесь хорошо, цивилизация»

— При этом в кооператив можно не вступать, это дело добровольное. Кто-то считает, что газ нынче — роскошь. Нет проблем — дом можно отапливать электричеством. Правда, мало кто учитывает, что линии электропередач не были рассчитаны на отопление, и энергетики не дают разрешение на большую мощность котла. Однако есть еще альтернативные методы отопления: торф, уголь, солнечные системы, тепловые насосы. Тут, как говорится, дело выбора.

Но, на самом деле, есть много владельцев участков, которым не нужно вступление в кооператив — они получали землю бесплатно. Сейчас изменилось законодательство, и те, кому участки выделялись как многодетным, уже не могут их продать. Но и построить дома они тоже не могут, а иногда и не хотят. Вот и получается, что они просто ждут, когда можно будет продать участок втридорога. У нас же стоимость участков с 2009 года выросла в 5 раз, и я, кстати, не очень понимаю, почему. Когда я увидел, что на аукционе участок на полигоне продан за $ 70 тысяч, был, честно, в шоке, — удивляется Олег Бойко. — Да, у нас за это время значительно улучшились условия проживания (есть газ и электричество), но не настолько же. На бумаге в поселке все гладко, но в целом это не так. Инфраструктуры нет вообще никакой, один «Евроопт» и все. Сами жильцы открыли на полигоне арт-клуб, где детки занимаются творчеством, мини-детский садик, центр развития, кафе и швейное ателье — но это все буквально недавно. Действительно не хватает хорошего Дома быта, подстанции скорой помощи, банка, аптеки, опорного пункта милиции с участковым.

Не так давно люди собрались и решили построить стадион. Исполком выделил участок, кооператив помог финансово, и сейчас объект уже практически сдан, даже внесен в генплан поселка.

— Кстати, новый генплан по развитию Колодищ выглядит очень красиво. По планам на въезде в поселок будет стоять поликлиника, школа, появится 2 детских садика, — рассказал Олег.

С общественным транспортом в поселке пока сложновато. Автобус в Минск и обратно ходит примерно раз в час, утром и вечером — каждые 30−40 минут.

— Я сам не пользуюсь автобусом, но знаю, что местные жители волнуются по этому поводу, — пояснил Олег. — Еще одна проблема, с этим связанная, — поликлиника, которая находится в Колодищах, и, чтобы до нее добраться, нужно ехать через Минск. Не станет сюрпризом новость о том, что поликлиника у нас переполнена. Как, впрочем, и школа. На положенные 700 мест сейчас приходится примерно 1200−1300 детей. Но, правда, школу сейчас начинают строить. Вот как раз на днях тендер на ее строительство выиграла компания «Металлстройпрофиль». Они же строят и детский садик в Колодищах.

Еще одна жительница Колодищ Наталья основной трудностью называет не отсутствие инфраструктуры, а постоянно летающие самолеты и вертолеты.

— К этому невозможно привыкнуть, у меня постоянно пугаются дети, — эмоционально рассказала Наталья. — Вот представьте: вы сидите на улице, а прямо рядом с домом на уровне верхушек деревьев зависает огромная махина — вертолет. Здесь все ходит ходуном от ветра и шума. Бывает, что они летают и ночью. У них здесь проходят учения, мы вроде бы все понимаем, но это очень сложно.

— У нас тут тренируется МЧС, аэроклуб с Боровой переехал в Липки и легкомоторные самолеты летают — есть на что посмотреть, — улыбается Олег Бойко.

— В принципе, я живу на ул. Энтузиастов, и у нас здесь все нормально: есть электричество и газ, проведено оптоволокно, вот сейчас проводят водопровод. Цивилизация, одним словом, — делится председатель местного кооператива. — В целом Колодищи — тихий и спокойный городок. Если рассматривать центральную его часть, где расположена автостанция, то у них с инфраструктурой все более-менее хорошо: много магазинчиков разных, аптек и т. д. Здесь, на полигоне, — нет. До «Евроопта» здесь был другой магазин, но он прогорел — мало людей. Сюда ездит доставка «Евроопта», но пиццу, например, заказать вряд ли получится. Как и такси, кстати. Если еще сюда, на полигон, вас привезут, то отсюда в Минск придется ехать самому — машину не вызвать.

Город решил помочь местным жителям и провести водопровод. По вновь построенным дорогам

Не так давно город решил помочь жителям поселка и провести водопровод. По уже построенным за счет местных жителей дорогам.

— Получается, что наши дороги уже практически пришли в негодность, постепенно рабочие их разрушают, — с сожалением рассказал Олег. — При этом сдать дороги в эксплуатацию мы не можем, по факту это незаконное строительство. Дороги на полигоне делались в основном за счет кооператива: сейчас из 34 километров проложенных дорог (в зоне кооператива) только 6 км сделало государство.

Но председатель комитета архитектуры и градостроительства в свое время сказал, что на полигоне дороги построят 50/50 с жильцами. Получается, что мы свои обязательства выполняем. К слову, техникой нам помогал сельсовет. Теперь благодаря водопроводу все это разрушается.

Мы на днях были на приеме у директора УКСа Минского района, и нам вроде бы пообещали, что дороги восстановят до первоначального состояния. Они настроены по этому вопросу позитивно, так что, может быть, действительно это все получится. Но пока вдоль дороги насыпана куча гранулята, земля «кипит», выехать хотя бы на центральную дорогу крайне сложно.

— По улицам нет освещения, и это тоже проблема. Фонари у нас горят примерно через два столба, и то не всегда. Мы кооперативом решили заменить освещение на ул. Энтузиастов и поставить светодиодные фонари, даже выделены на это средства. Но пока разворачивается вся эта ситуация с водопроводом, мы решили немного повременить, — рассказал Олег Бойко. — Но вообще все вопросы решаются на уровне сельсовета. Например, кооператив дарит исполкому фонари, а они нам их устанавливают. В целом все чиновники при общении идут нам навстречу. В общем все с каждым годом улучшается, но сказать, что все у нас идеально, нельзя.

Что сейчас продается в Колодищах

Мы проанализировали, какие объявления в Колодищах представлены в базе Realt.by. Купить участок в Колодищах можно от $ 15,5 тысячи за 4,3 сотки общей площади и до $ 57 тысяч за 15 соток. Дома стоят от $ 26,5 тысячи за дачу в садовом товариществе и до $ 1,5 миллиона за четырехуровневый коттедж из красного кирпича. Всего в базе сейчас представлено 260 объектов.