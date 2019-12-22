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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

  • 22.12.2019, 8:11
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира по футболу

Матч проходил в Катаре.

Английский «Ливерпуль» выиграл в финале клубного чемпионата мира по футболу у бразильского «Фламенго» — 1:0. Матч проходил в Катаре, сообщает tut.by.

Основное время прошло без голов, а на 99-й минуте победу «Ливерпулю» принес бразильский форвард Роберто Фирмино.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах (Шакири, 120), Фирмино (Ориги, 105).

«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао (Беррио, 120), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

Клубный чемпионат проводится с 2000 года. Последние семь лет трофей выигрывали клубы из Европы.


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