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В Минске появилось граффити с целующимися Лукашенко и Путиным

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  • 22.12.2019, 8:14
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В Минске появилось граффити с целующимися Лукашенко и Путиным

Изображение находится возле реки Свислочи на улице Индустриальной.

Изображение правителей Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной, сообщают naviny.by.

Фото: naviny.by

Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с уличными акциями протеста против интеграции Беларуси и России, которые проходят в Минске и других городах страны.

Это изображение – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера авторства Дмитрия Врубеля было размещено на фрагменте Берлинской стены.


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