Демократ Блумберг открыл предвыборные офисы в трех «колеблющихся» штатах 22.12.2019, 8:16

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ

ФОТО: BLOOMBERG.COM

Результаты выборов в них могут оказаться решающими.

Миллиардер Майкл Блумберг, претендующий на участие в выборах президента в 2020 году от Демократической партии, открыл в субботу представительства своего предвыборного штаба в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, трех «колеблющихся» штатах. Результаты выборов в этих штатах могут оказаться решающими для исхода выборов, сообщает «Голос Америки».

Штаб бывшего мэра Нью-Йорка сообщил о финансировании интернет-рекламы, направленной против президента Дональда Трампа, которая будет распространяться целевым образом среди жителей всех трех штатов.

Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, где избиратели поддержали демократа Барака Обаму в 2008 и 2012 году, стали ключевыми для победы Дональда Трампа в 2016 году.

«Единственный способ, которым мы можем воспользоваться для победы над Трампом в ноябре – запустить кампании в колеблющихся штатах прямо сейчас, и именно это мы сейчас делаем», - отметил Блумберг, добавив, что в каждом из штатов перевес Трампа составил менее 1 процентного пункта.

В начале этой недели Блумберг открыл представительства своего предвыборного штаба в Северной Каролине и Теннесси, и пообещал нанять сотрудников во всех ключевых штатах, чтобы гарантировать победу над Трампом.