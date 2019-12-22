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В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо

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  • 22.12.2019, 8:19
В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо

Цены выросли в 27-й раз с начала года.

С 22 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара США за 1 баррель, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 22 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 63 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 73 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 95 копеек, ДТ — 1 рубль 73 копейки.


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