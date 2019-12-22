Доказана новая неожиданная польза кофе 1 22.12.2019, 8:27

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Опыты провели в университет Иллинойса.

Американские и испанские ученые доказали пользу кофе в борьбе с ожирением — содержащийся в напитке кофеин способен компенсировать отрицательное влияние неправильного питания, поскольку замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов. Соотвествующее исследование опубликовано в Journal of Functional Foods, кратко о нем сообщает Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне (США), сообщает lenta.ru.

«В исследовании на крысах ученые Иллинойсского университета обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара», — говорится в пресс-релизе.

Специалисты заметили, что крысы, в течение четырех недель получавшие кофеин из мате, набрали на 16 процентов меньше массы массы тела и на 22 процента меньше жира по сравнению с грызунами, обходящимися без содержащегося в кофе вещества. Согласно условиям эксперимента, рацион крыс на 40 процентов состоял из жиров, на 45 процентов — из углеводов и на 15 процентов — из белков.

Согласно исследованию, количество кофеина в одной порции мате колеблется в пределах 65-130 миллиграммов по сравнению с 30-300 миллиграммами кофеина в чашке кофе, а суточное потребление кофеина грызунами было эквивалентно четырем чашкам кофе для человека.

Ученые отмечают, что аналогичный результат можно получить, заменив мате синтетическим кофеином или обычным кофе. Специалисты уверены, что результаты их исследования окажутся полезными для профилактики и борьбы с лишней массой тела у людей.