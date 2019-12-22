Счет за газ 1 Михаил Крутихин, theins.ru

22.12.2019, 8:54

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Чем грозят РФ санкции США против «Северного потока 2».

Американский закон, предусматривающий санкции против проекта газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», прошел все инстанции на Капитолийском холме еще до рождественских каникул Конгресса и вступит в силу после подписания его президентом Дональдом Трампом. Реальный эффект этого закона пока, однако, оценить трудно.

Начнем с того, что данные санкции в виде отдельного законодательного акта никто в Вашингтоне вводить вообще не собирался. Несколько конгрессменов и сенаторов, явно движимые желанием насолить Трампу за его мнимые или реальные симпатии к России, действительно выступали с такими инициативами, но все их усилия благополучно проваливались еще на стадии обсуждения в комитетах обеих палат. Последний такой законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом еще в 2018 году под названием «Акт в защиту энергетической безопасности Европы» под номером S.1441, почти два года ходил по кабинетам и комитетам, и наблюдатели оценивали шансы на его принятие смехотворной величиной в два процента.

Пока президент Трамп, руководители Госдепартамента и других ведомств в Вашингтоне делали грозные заявления, суля всякие кары участникам «Северного потока 2», а европейские противники проекта ловили каждое их слово с надеждой на санкции, проект двигался вперед, а реальных мер против него никто не предпринимал. И вдруг основные положения «безнадежного» билля S.1441 были в последний момент включены как особый раздел 7503 в большой законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год под предлогом того, что европейская энергетическая безопасность является частью американской военной политики. А принятие военного бюджета, включая подписание его президентом, было практически гарантировано.

Создается впечатление, что американцы нарочно тянули время, чтобы законодательно оформить санкции, когда они уже никого не могут серьезно задеть. Строительство морской части «Турецкого потока» завершено, а прокладка труб «Северного потока 2» на дне Балтики закончится через месяц-другой. После вступления закона в силу Госдепартаменту США дается 60 дней на то, чтобы подготовить список для санкций, а затем такие списки должны поступать в соответствующие комитеты конгресса каждые три месяца. В списке должны перечисляться суда-трубоукладчики, участвующие в строительстве этих двух газопроводов или газопроводов, строящихся в море в развитии обоих проектов, а также иностранные физические и юридические лица, сознательно предоставившие такие суда для этих проектов. Они будут лишены доступа в США, а их активы в Соединенных Штатах окажутся заблокированными.

Создается впечатление, что американцы нарочно тянули время, чтобы законодательно оформить санкции, когда они уже никого не могут серьезно задеть

На первый взгляд кажется, что никакие санкции строителям обоих газопроводов уже не грозят — работы в море закончены или заканчиваются. Тем не менее в принятом законе видны моменты, которые заставляют вчитаться в него внимательнее.

Во-первых, формулировки стали строже и конкретнее по сравнению с законом о «санкциях против противников Америки», принятым в августе 2017 года (CAATSA). Если тогда конгресс объявлял, что администрация может (may) вводить санкции против российских экспортных газопроводов, то теперь она уже обязана (shall) их ввести.

Во-вторых, если ранее упомянутые в CAATSA санкции могли вводиться только по согласованию с европейскими союзниками Соединенных Штатов (а Германия ни за что не дала бы своего согласия на наказание участников своего любимого «Северного потока 2»), то в новом законе подобные оговорки отсутствуют.

И в-третьих, — и это самое главное — закон предписывает подвергнуть санкциям за действия в прошедшем времени, то есть те суда, которые не «участвуют», а «участвовали» в прокладке «Северного потока 2» и «Турецкого потока», а также лиц, которые предоставляли эти суда для строительства каждого из этих трубопроводов или организовали «обманные или структурированные транзакции» для предоставления судов-трубоукладчиков под указанные проекты. Фактически, закон имеет обратную силу. Надо сразу сказать, что участие в работах по ремонту и обслуживанию указанных газопроводов санкциям не подвергается. Никак не затрагивается и Германия, которой «Северный поток 2» фактически бесплатно дарит статус стратегического узла Европы по реализации российского природного газа.

Остается понять, как долго будет действовать положение о санкциях. Закон разъясняет и это. Его действие прекратится либо через 5 лет, либо в тот день, когда президент США проинформирует комитеты Конгресса о создании гарантий следующего: минимизирована способность правительства Российской Федерации использовать проект в качестве инструмента принуждения и политического давления, то есть обеспечено разделение производства и передачи энергоносителя так, чтобы организации, принадлежащие российскому правительству или контролируемые им, не контролировали транспортировку по трубопроводу. Кроме того, президент должен доказать конгрессу, что проект не ведет к сокращению транспортировки российского энергоносителя более чем на 25% от объема прокачки по сетям других стран, в особенности Украины, в 2018 году.

Тем не менее лазейка для того, чтобы избежать санкций, у владельцев судов-трубоукладчиков имеется. Читаем текст закона дальше. Оказывается, президенту США предоставляется право не вводить санкции, если они в течение 30 дней после вступления закона в силу предпримут реальные действия для прекращения работ по проектам. Это несколько противоречит положению закона об «обратной силе» и открывает широкое поле деятельности для юристов, которым, возможно, придется договариваться с госдепартаментом США о возможном исключении их клиентов из санкционных списков.

Интересно, что компании, вложившие деньги в «Северный поток 2», то есть Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall формально не подпадают под действие санкций. Мишенью стали компании, предоставившие для прокладки морских участков суда-трубоукладчики — в первую очередь швейцарская AllSeas Group SA. Однако при желании их тоже можно обвинить в «обманных и структурированных транзакциях», которые привели к аренде таких судов через финансирование проекта. Этим объясняются недавние тревожные заявления представителей OMV и Shell по поводу санкций. Руководство фирм фактически подтвердило, что участие в «Северном потоке 2» может быть прекращено, если администрация США распространит действие этого закона на компании, обеспечивающие финансирование проекта. В любом случае, статус участников и степень воздействия на них объявленных санкций будет проясняться путем их консультаций с американским Госдепартаментом, а также будущих действий Белого дома в рамках нового законодательства.

Михаил Крутихин, theins.ru