закрыть
22 декабря 2019, воскресенье, 9:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Часть России можно отдать Китаю»: известная гимнастка обратилась к Путину

  • 22.12.2019, 9:17
«Часть России можно отдать Китаю»: известная гимнастка обратилась к Путину

Кремлевскому диктатору напомнили о его же словах.

Известная украинская гимнастка Надежда Васина пожелала президенту России Владимиру Путину "почувствовать ту боль и тот ужас, который он причинил людям Украины".

"Если он это почувствует, то может и поймет – хотя я не уверена – какой ужас натворил… Ему это еще аукнется. Ему и его команде", – высказалась Васина в программе "Острый вопрос" на ObozTV.

Спортсменка высказала предположение, что Путин уже "немножко больной человек".

"Мне кажется, он уже никого не слышит. И мало что адекватно воспринимает и понимает… Он уже 20 лет руководит страной, у него замутненное понимание того, что вообще в мире происходит. Он… Да, он просто больной человек", – заявила она.

Васина также резко прокомментировала заявление Путина на пресс-конференции 19 декабря, когда он назвал Крым и Причерноморье "исконно русскими территориями".

"Если так говорить, то в принципе часть России тоже можно отдать разным странам. Если Китай сейчас зайдет в Россию, тоже могут сказать – мы пришли помогать россиянам. Если руководствоваться его мнением", – заметила гимнастка.

Напомним, 19 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция главы РФ Владимира Путина. Она запомнилась рядом курьезов, резкими высказываниями об Украине, а также почти рекордной длительностью мероприятия (4 часа 25 минут).


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников