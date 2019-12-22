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91-летний белорус о Лукашенко: Надоел подонок этот, «всенародно избранный»

  • 22.12.2019, 9:25
91-летний белорус о Лукашенко: Надоел подонок этот, «всенародно избранный»
Фото: «Радыё Свабода»

Мужчина пришел на акцию в Минске с портретами исчезнувших политиков.

В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.

Эта акция стала четвертой за последние две недели.

Фото: «Радыё Свабода»

91-летний белорус пришел на митинг с портретами Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.

«Мне надоел подонок этот, всенародно избранный», - заявил пожилой мужчина с портретами исчезнувших политиков. У него также был портрет его отца, арестованного при Сталине. «Один подонок начал уничтожать людей, а второй продолжает», - сказал мужчина.


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