91-летний белорус о Лукашенко: Надоел подонок этот, «всенародно избранный»
- 22.12.2019, 9:25
Мужчина пришел на акцию в Минске с портретами исчезнувших политиков.
В Минске 21 декабря прошла новая акция за независимость Беларуси. Люди протестовали против «интеграции» с Россией и диктатуры Лукашенко.
Эта акция стала четвертой за последние две недели.
91-летний белорус пришел на митинг с портретами Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского.
«Мне надоел подонок этот, всенародно избранный», - заявил пожилой мужчина с портретами исчезнувших политиков. У него также был портрет его отца, арестованного при Сталине. «Один подонок начал уничтожать людей, а второй продолжает», - сказал мужчина.