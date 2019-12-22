Стрельба на Лубянке: что произошло на самом деле? 22.12.2019, 9:37

9,827

Российские журналисты задают неудобные вопросы властям.

Чем больше информации о 39-летнем жителе подмосковного Подольска Евгении Манюрове, который, по версии правоохранительных органов, устроил стрельбу около зданий ФСБ в то самое время, когда в Кремлевском дворце съездов начинался торжественный вечер в честь Дня ФСБ, чем больше информации о том, что же на самом деле произошло в центре Москвы вечером 19 декабря, тем больше возникает вопросов, на которые пока нет ответов, пишет «Новая газета».

Что произошло на самом деле?

Первое официальное сообщение о перестрелке накануне Дня ФСБ появилось на сайте Следственного комитета России ближе к вечеру 20 декабря. В пресс-релизе, подписанном официальным представителем СКР Светланой Петренко, названо имя стрелка и обстоятельства гибели сотрудников ФСБ:

«В ходе расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Установлено, что вечером 19 декабря 2019 года у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. Еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. Действия нападавшего пресечены в результате спецоперации».

Из этого же сообщения следует, что расследование преступления проводится СКР, а не сотрудниками Следственного управления ФСБ. Что вызывает вопросы: ведь нападение было совершено на здание ФСБ, а погибшие — офицеры ФСБ. Очевидно, решение о передаче уголовного дела в производство ведомства Александра Бастрыкина было принято на самом высоком уровне.

«Скорая» и полиция на Мясницкой улице. Перекрытия улиц в районе штаб-квартиры ФСБ. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Где прозвучали первые выстрелы?

В официальном сообщении СКР утверждается, что Манюров открыл стрельбу на улице Большая Лубянка.

Однако по свидетельствам очевидцев и попавшим в интернет видеозаписям известно: первые выстрелы прозвучали около 18 часов 10 минут у дома номер 22 по улице Кузнецкий Мост, где расположена приемная ФСБ. Так что, еще один вопрос: каков первоначальный адрес нападения?

20 декабря (не официально, а через телеграм-каналы, близкие к силовикам) была распространена версия о том, что Манюров планировал открыть огонь на поражение в приемной ФСБ, а потом привести в действие взрывное устройство (кстати, граната в его вещах была обнаружена). Но «благодаря самоотверженным действиям сотрудников ФСБ» им удалось отвлечь Манюрова и блокировать вход в приемную. «Злоумышленнику ничего не осталось, как занять позицию на улице. Только так удалось не допустить большего числа жертв».

Сколько было нападавших?

Пока мы знаем только про Манюрова. Но в первых сообщениях с места происшествия говорилось о том, что трое неизвестных проникли в приемную ФСБ и открыли огонь. Ответным огнем двое нападавших якобы были убиты, один успел покинуть здание и перебраться на Большую Лубянку.

Эта версия, впрочем, была опровергнута ближе к полуночи 19 декабря. Хотя, надо заметить, что официального опровержения подобной информации как такового не было: просто СМИ, распространившие информацию о троих террористах, аннулировали свои сообщения.

Из чего стреляли?

Двое сотрудников ФСБ погибли, несколько человек получили ранения. Извлеченные из тел погибших и тех, кто был ранен, пули — это пули, выпушенные из карабина «Сайга» преступника? Про «Сайгу» говорят официальные комментаторы, но, согласно видеозаписям, по зданию ФСБ вели огонь с совершенно другой степенью интенсивности, нежели позволяет ружье.

Арсенал Евгения Манюровка на месте преступления: нож, карабин «Сайга», аптечка. В его рюкзаке нашли даже гранату. Кадры: Life

Значит, либо у Манюрова было и другое оружие, либо — сами силовики стреляли в белый свет.

Почему так долго пытались нейтрализовать?

Мы посчитали: от входа в приемную ФСБ на Кузнецком Мосту до места ликвидации Манюрова на Большой Лубянке — 218 метров. И по всему маршруту — сотни ничего не подозревающих гражданских. Но преступник не стрелял по ним. Он стремительно и беспрепятственно перебрался на Большую Лубянку, где и начал стрелять. И где, кстати, был ликвидирован снайпером. От момента первого выстрела у приемной ФСБ до ликвидации Манюрова прошло больше часа.

Что происходило все это время?

Предпринимались ли попытки остановить преступника, пока он перемещался на Большую Лубянку, сотрудниками полиции или офицерами ФСБ в штатском, которые в это время на территории, примыкающей к основному зданию ФСБ, дежурят всегда (там даже сотрудники ГИБДД — это переодетые чекисты)?

Вспомните: самые разнообразные активисты пытались развернуть транспаранты вблизи зданий ФСБ или Кремля неоднократно, но их задерживали «сотрудники в штатском» буквально в течение нескольких минут. Например, Петр Павленский, который около трех ночи 9 ноября 2015 года поджег дверь здания ФСБ, а уже через три минуты был в наручниках.

Кто такой Манюров?

Евгений Манюров

Об этом доподлинно ничего неизвестно. Сначала родные нападавшего почему-то ссылались на его возможную принадлежность к радикальному исламу (или это были вбросы, осуществленные через провластные медиа?). Затем на кадрах оперативной съемки появилась символика правой организации НОД (это якобы было обнаружено при обыске). Затем его родные стали вспоминать, что он будто бы был членом «Единой России».

Пока можно с уверенностью говорить лишь об одном: большую часть жизни он проработал в ЧОПах (правда, часто их менял), некоторые из контор были организованы выходцами из спецподразделений МВД и ФСБ.

Почему важна его личность? Потому что мотива нападения пока нет.

Нет пока ответов и на другие вопросы:

— Если нападение действительно началось на Кузнецком Мосту, офицеры ФСБ, то дежурившие в приемной ведомства не могли не нажать на «тревожную кнопку» сразу же. Информацию о нападении должен тут же получить оперативный дежурный ФСБ. Какие действия были предприняты после получения сигнала? Были ли реализованы меры по координации действий МВД, ФСБ, Росгвардии? Ведь судя по распространенным видеозаписям, сделанным прохожими и посетителями кафе, расположенных в районе происшествия, действия силовиков после первых выстрелов выглядели хаотично. Люди в бронежилетах, вооруженные автоматами, выглядели теми, кто впопыхах выбежал на улицу, не получив четкого приказа, что им делать. Они не знали куда бежать, в кого стрелять.

Какие версии наиболее болезненны для ФСБ?

Во-первых, что если это был не одиночный теракт, а спланированное нападение группы лиц (только ли у Манюрова в доме хранится арсенал?). Тогда не исключено, что официально будет заявлена версия о единичном помешательстве.

Во-вторых, общество имеет право поставить под сомнение эффективность спецслужб, об успехах которых мы слышим из каждого утюга, раз они сами себя не смогли защитить.

В-третьих, демонстративность. В канун профессионального праздника, в тот момент, когда коллег поздравлял президент…

Общество же волнуют другие страхи: кого еще прошляпили, пока гоняли оппозиционно настроенных подростков и придумывали несуществующие террористические организации ради отчетности? И не появится ли желание вместо того, чтобы бороться с реальным террором, опять что-нибудь запретить или придумать новые заговоры?