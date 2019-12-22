Как выглядит белорусский «Смолевуд» 5 22.12.2019, 9:43

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Фото: onliner.by

Репортаж из живописного места под Минском.

Окопы, землянки, блиндажи, безлюдные сельские хаты, вывески на немецком языке. Отъехав всего 40 километров от Минска в сторону Смолевичей, можно оказаться в странном и удивительном месте, пишет onliner.by.

Это натурная площадка «Беларусьфильма». Вспомните любой отечественный фильм про войну и партизан — без сомнения, его съемки проходили именно здесь. Местные жители давно окрестили площадку «Смолевудом» и «Партизанфильмом». Как она выглядит сейчас, смотрите в фотоотчете.

Фото: onliner.by

Натурная площадка была основана в 1971 году у деревни Каменка. Сегодня в распоряжении национальной киностудии находятся 90 гектаров — луга и поля для съемки батальных сцен, хвойные и лиственные леса, два озера. Есть даже бывший песчаный карьер, насыпи которого поросли лесом и похожи на ландшафт тайги. Используют для съемок и сохранившуюся узкоколейную железную дорогу.

Фото: onliner.by

С некоторых ракурсов декорации смотрятся словно давно заброшенная деревня в чернобыльской зоне.

Фото: onliner.by

Декорации в виде деревенских домиков, ворот и прочих бутафорских построек находятся здесь постоянно. В этом году для съемок российского сериала «Угрюм-река» на натурной площадке построили дамбу, избу старцев, пристань, различные бараки, прииск.

Фото: onliner.by

Природа впечатляет не меньше декораций. Прогулка в таком места запомнится надолго. А как относятся здесь к грибникам, рыбакам, просто любопытным туристам? Вроде бы не прогоняют, хотя «Беларусьфильм» не раз жаловался на местных подростков, имеющих обыкновение вандалить декорации. Говорят, был случай, когда по чьей-то вине сгорел целый замок, который строили к съемкам фильма «Анастасия Слуцкая».

Фото: onliner.by