Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу 1 22.12.2019, 9:57

Фото: TASS

Белоруска успешно выступает в Китае.

В Шимао (Китай) завершился второй соревновательный день в рамках первого этапа Кубка мира-2019/20 по лыжной акробатике. Лучший результат в финале у женщин, как и накануне, показала хозяйка склона Сю Мэнтао. Второе же место вновь заняла белоруска Александра Романовская. Замкнула тройку еще одна китайская фристайлистка Фани Кун, пишет pressball.by.

Помимо Романовской, в старте приняли участие также Анна Гуськова и Алла Цупер. Они расположились на 9-й и 14-й позициях соответственно.

Кубок мира. 1-й этап. Лыжная акробатика. Шимао (Китай). Женщины.

1.Сю Мэнтао (Китай) — 110,77.

2.А.РОМАНОВСКАЯ — 97,77.

3.Фани Кун (Китай) — 92,35.

...9.А.ГУСЬКОВА — 82,53.

...14.А.ЦУПЕР — 71,97.

Всего — 20 участниц.