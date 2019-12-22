закрыть
22 декабря 2019, воскресенье, 13:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу

1
  • 22.12.2019, 9:57
Александра Романовская стала второй на этапе Кубка мира по фристайлу
Фото: TASS

Белоруска успешно выступает в Китае.

В Шимао (Китай) завершился второй соревновательный день в рамках первого этапа Кубка мира-2019/20 по лыжной акробатике. Лучший результат в финале у женщин, как и накануне, показала хозяйка склона Сю Мэнтао. Второе же место вновь заняла белоруска Александра Романовская. Замкнула тройку еще одна китайская фристайлистка Фани Кун, пишет pressball.by.

Помимо Романовской, в старте приняли участие также Анна Гуськова и Алла Цупер. Они расположились на 9-й и 14-й позициях соответственно.

Кубок мира. 1-й этап. Лыжная акробатика. Шимао (Китай). Женщины.

1.Сю Мэнтао (Китай) — 110,77.

2.А.РОМАНОВСКАЯ — 97,77.

3.Фани Кун (Китай) — 92,35.

...9.А.ГУСЬКОВА — 82,53.

...14.А.ЦУПЕР — 71,97.

Всего — 20 участниц.


популярное за неделю

Мнение

Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Дмитрий Бондаренко
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя
Чтобы Беларусь жила, мы должны убрать от власти предателя Николай Статкевич
Захребетники
Захребетники Ирина Халип
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко
Привет всем желающим пообщаться с Лукашенко Андрей Санников