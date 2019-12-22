Какую елку лучше купить — искусственную или настоящую? 3 22.12.2019, 10:01

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Аргументы «за» и «против» во время самого важного выбора в праздничные дни.

Многие люди не представляют Новый год без елки. Настоящая или искусственная — каждый решает сам, но в обоих случаях важен качественный выбор, пишут naviny.by.

Искусственная, зато вечнозеленая

Как бы это странно не звучало, но при выборе искусственной елки или сосны очень важны тактильные ощущения, как и при выборе настоящей.

Фото pixabay.com

Искусственную ель нужно подергать за ветки, попробовать их согнуть, а еще поводить рукой взад-вперед по иголкам, сжать их в кулаке.

Это делается для того, чтобы определить качество «новогоднего изделия». Если что-то пошло не так (например, иголки осыпаются, а ветки не выпрямляются), то перед вами плохая продукция.

Кроме того, елку нужно понюхать: резкого химического запаха ни в коем случае быть не должно.

Затем вам предстоит ознакомиться с упаковкой изделия.

Прежде всего, важна информация о том, применялись ли в производстве вредные химикаты и токсины. Удостоверьтесь также, что это не просто безопасный, но еще и гипоаллергенный материал.

Важное свойство искусственной елки — огнеупорность. Ищите на упаковке (в инструкции) слово «антипрен». Если оно есть, значит, изделие надежно защищено от огня.

Обходите стороной «бумажные» елки, сделанные из целлюлозы. Случайная искра или нагревшаяся гирлянда могут легко воспламенить ее.

Фото pixabay.com

Вообще пристально изучайте все сведения о сертификации — они должны быть приведены на русском или белорусском языке.

Страна-производитель и импортер тоже важны, но еще больше — адреса и контактные телефоны самих компаний, чтобы в случае неприятностей можно было направить им жалобы.

Европейские производители снабжают свои изделия полной документацией. Они выпускают качественные и безопасные ели. В Беларусь искусственные ели и сосны везут, как правило, из Польши. Товар импортируется также из Гонконга, Тайваня, Таиланда и Китая. Вопросы возникают, прежде всего, к китайским елкам.

Делая выбор в пользу искусственной ели либо сосны, помните о том, что при их изготовлении использовались ресурсы, которые не возобновляются, вдобавок было потрачено много энергии, которая также образует углеродный след.

Вдобавок, состав таких «изделий» неоднороден, из-за чего их не перерабатывают. А значит, елка или попадет на свалку, или будет просто сожжена. В обоих случаях природе будет нанесен непоправимый ущерб.

Кстати, белорусские ремесленники сейчас предлагают оригинальные искусственные ели и сосны ручной работы. Такие «рождественские деревья» делают в том числе из дерева, причем с использованием только безвредных лаков и красок.

Эти елки выглядят очень свежо и необычно, а главное, их могут изготовить по вашему личному заказу. При желании такую деревянную елку можно сделать самому.

Настоящая, зато недолговечная

Некоторые люди, которые очень любят все натуральное, предпочитают настоящие елки и сосны самим добывать, как в стародавние времена, а не покупать на елочных базарах или в питомниках.

На период новогодних праздников в Беларуси из года в год вводится усиленный режим охраны лесов. Это означает, что леса будут тщательно патрулировать, причем не одни лесники. А на специальных постах станут проверять наличие разрешительных документов на провоз деревьев.

Гражданину, который попадется с топором и «поличным», грозит штраф до 50 базовых величин (до 1275 рублей). Фирме или индивидуальному предпринимателю такое беззаконие обойдется дороже в 4–6 раз.

Разумеется, сам уличный елочный базар, где вы будете покупать настоящую ель или сосну, должен быть легальным.

Это легко узнать, например, по тому, покажут ли вам по вашей просьбе разрешение на торговлю, а не только красивый прайс-лист. И вообще, пробьют ли чек после покупки.

Многие выбирают живую ель, а не сосну. Однако тут есть свои плюсы и минусы. У елки стойкий хвойный аромат, но она осыпается быстрее. Сосна не так сильно пахнет и вдобавок очень смолистая, зато ее иголки дольше остаются на ветвях.

Специалисты советуют при покупке и ели, и сосны постучать стволом о землю, чтобы удостовериться, не осыпаются ли иголки. А еще разломать в руке хвоинки — станет ли ощутим лесной, «зеленый» запах?

Кроме того, не лишним будет проверить сам ствол дерева (по нему не должна идти темная кайма), оценить пышность и гибкость веток.

Фото pixabay.com

Настоящие ели, сосны и даже пихты сейчас продают в кадках или горшках — главное, правильно выбрать и ухаживать за ними.

Специалисты советуют покупать такие деревья в питомниках. При этом особое внимание стоит обратить на субстрат, в котором содержится растение — не пересушен ли он.

Такое живое дерево с наступлением весны можно попробовать посадить у себя на даче — это будет второй праздник для вас, если оно приживется.